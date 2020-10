„Potop” Sienkiewicza w Teatrze Śląskim. Premiera już wkrótce

Premiera teatralnej adaptacji jednej z najbardziej popularnych polskich powieści – „Potopu” Henryka Sienkiewicza – w reżyserii Jakuba Roszkowskiego odbędzie się w sobotę na Scenie w Galerii Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Polka pokieruje Galerią Narodową w Pradze Alicja Knast wygrała konkurs i od nowego roku będzie zarządzała Galerią Narodową w Pradze – poinformował minister kultury Czech Lubomir Zaoralek. W... zobacz więcej

– Widzowie mogą się spodziewać przede wszystkim Sienkiewicza – to jest dla nas bardzo ważne, żeby się trzymać tej powieści, porozmawiać z nią, dyskutować, ale jednak nie odchodzić od niej, tylko faktycznie spróbować zrobić adaptację „Potopu” i sprawdzić, jak ona koresponduje z naszymi czasami, na ile jeszcze możemy się z nią zgadzać, a na ile narracja podchodzenia do Sienkiewicza na kolanach i mówienia o nim jako o narodowym wieszczu ma jeszcze rację bytu – powiedział reżyser.



On sam odrzucił ten drugi sposób widzenia, co nie zmienia faktu, że jest on „wdrukowany w nasze serca” i „bardzo dużo o nas, Polakach, mówi”. - Moim zdaniem nie ku pokrzepieniu serc. To nasza mitologia, nasze archetypiczne postacie, zestaw superbohaterów, które rezonują w nas, nawet jeśli nie czytaliśmy, a w święta widzieliśmy tylko ostatnie pół godziny filmu” – dodał Jakub Roszkowski.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kmicica zagra Michał Rolnicki, obok niego wystąpią: Klara Broda, Anna Kadulska, Marcin Gaweł, Antoni Gryzik, Kamil Suszczyk i Mateusz Znaniecki.Za scenografię i kostiumy odpowiada Mirek Kaczmarek, za choreografię - Maćko Prusak, a za warstwę muzyczną – Dominik Strycharski.