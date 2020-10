Portugalscy restauratorzy chcą obniżenia podatku VAT

Stowarzyszenie reprezentujące restauratorów w Portugali wzywa rząd do obniżenia podatku VAT do 6 proc. na okres jednego roku. Takie rozwiązanie miałoby wejść w życie jeszcze w tym miesiącu lub od przyszłego roku. Miałoby to uratować 46 tys. miejsc pracy i od 7 do 10 tys. spółek zagrożonych upadkiem.

Sekretarz generalna Portugalskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (AHRESP), Ana Jacinto uważa, że przedstawiona propozycja jest podstawowym środkiem do uniknięcia zwolnień i zamknięć przedsiębiorstw.



– Mówimy o ok. 46 tys. stanowisk pracy, które mogą zostać zachowane. Zrobimy wszystko, aby rząd usłyszał tę prośbę, którą AHRESP składa na stole – mówiła w piątek Jacinto podczas konferencji prasowej.



Jak podaje portugalski portal rtp.pt, według Stowarzyszenia obniżenie VAT ma na celu zatrzymanie kapitału w przedsiębiorstwach. Z obliczeń AHRESP, wynika, że tymczasowa zmiana podatku VAT nałożonego na wszystkie produkty sprzedawane w restauracjach, w tym napoje alkoholowe, mogłaby pozwolić przedsiębiorstwom na zachowanie do 732 mln euro.



Propozycja sektora gastronomicznego pojawiła się w okresie, gdy rząd Portugali przedstawił projekt budżetu na 2021 rok.

Estudo pedido pela AHRESP conclui que redução do IVA na restauração permitiria salvar até 46 mil postos de trabalho https://t.co/XlVixcOCu0 — Observador (@observadorpt) October 16, 2020

