Piłkarski mistrz świata: Pamela Anderson chciała mnie zniszczyć

Związek Pameli Anderson z piłkarzem Adilem Ramim ponad rok temu przeszedł do historii, ale para nadal obrzuca się błotem. Kanadyjska aktorka twierdzi, że partner ją zdradzał i zastraszał. „Jest potworem” – pisała. Francuz odpowiedział jej w swojej autobiografii.

Gwiazda „Słonecznego patrolu” przekonywała, że po dwóch latach związku rozstała się z piłkarskim mistrzem świata, gdyż Rami miał prowadzić podwójne życie i często ją oszukiwał. „To mój najgorszy koszmar, on jest potworem” – pisała 53-letnia Anderson na Instagramie. Przekonywała, że Rami miał wielokrotnie wyśmiewać kolegów zdradzających żony i partnerki, ale sam nie był gorszy.



Piłkarz obecnie reprezentujący portugalską Boavistę Porto odpowiedział o aktorce w swojej nowej autobiografii. Wcześniej jedynie odrzucał oskarżenia o stosowanie przemocy. „Chciała mnie zniszczyć, zwłaszcza ze względu na moją współpracę ze Stowarzyszeniem Obrony Wykorzystywanych Kobiet. Jednak nigdy nie zgłosiła przemocy do odpowiednich służb, bo nic takiego nie miało miejsca” – napisał.



„Długo cierpiałem, ludzie powtarzali te kłamstwa” – cytuje sportowca gazeta „Le Figaro”. „Nie broniłem się, nie walczyłem z nią. Mogłem opublikować nasze erotyczne filmiki, jej maile, wiersze czy szalone miłosne teksty, które zaprzeczają wszystkiemu, o czym mówi” – dowodził 34-latek.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Sport.pl

Portal Sport.pl przypomniał, że niedawno rosyjski napastnik FK Soczi Aleksandr Kokorin zdradził szczegóły ich relacji. – Rami opowiadał nam trochę o związku. Twierdził, że jednej nocy uprawiał z nią seks 12 razy – opowiadał.W 2018 roku Anderson przeprowadziła się nawet do Marsylii, by spędzać ze swoim partnerem więcej czasu. Na początku obydwoje starali się ukrywać swój związek, ale po kilku miesiącach roku wspólnie wystąpili w kilku programach telewizyjnych, gdzie byli pytani między innymi o to, czy nie przeszkadza im tak duża różnica wieku.