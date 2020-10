Nieprawidłowa dezynfekcja w szpitalu przyczyną ogniska COVID-19

Władze miasta Qingdao na wschodzie Chin oceniły, że przyczyną pojawienia się tam nowego ogniska COVID-19 była nieprawidłowa dezynfekcja w szpitalnej sali, gdzie badano dwóch zakażonych pracowników portowych.

W Qingdao wykryto w tym tygodniu 13 nowych lokalnych zakażeń koronawirusem. Były to pierwsze potwierdzone przypadki COVID-19 zgłoszone w Chinach kontynentalnych od prawie dwóch miesięcy. Większość z nich łączono ze szpitalem chorób klatki piersiowej, gdzie leczono przypadki infekcji przywleczonych z zagranicy.



Pracownicy portowi przeszli w tym szpitalu tomografię komputerową, a sala nie została poprawnie zdezynfekowana, co doprowadziło do zakażenia kolejnych badanych w niej pacjentów – powiedziała dziennikarzom Ma Lixin, przedstawicielka komisji zdrowia prowincji Szantung, gdzie leży Qingdao.



U jednego z zakażonych pracowników infekcję wykryto pod koniec września, ale objawy choroby pojawiły się u niego dopiero 14 października – oświadczyła miejska komisja zdrowia Qingdao, nie podając szczegółów na temat drugiego zainfekowanego. W Chinach kontynentalnych infekcje bezobjawowe nie są zaliczane do „potwierdzonych przypadków COVID-19”.



We wrześniu służby medyczne w Qingdao wykryły skażenie koronawirusem na opakowaniach w magazynie firmy importującej owoce morza. Pomieszczenia poddano badaniom po wykryciu bezobjawowych zakażeń u dwóch pracowników firmy. Nie jest jasne, czy były to te same osoby, które miały zakazić pacjentów szpitala chorób klatki piersiowej.

źródło: pap

W związku z pojawieniem się nowego ogniska władze w ciągu pięciu dni pobrały próbki od wszystkich 11 mln mieszkańców Qingdao. Do piątku rano przebadano ponad 10 mln próbek i nie wykryto ani jednego nowego zakażenia – podała państwowa agencja prasowa Xinhua, cytując wicemera miasta Xue Qingguo.Nowe bezobjawowe zakażenie lokalne zgłosiły natomiast w piątek służby medyczne w Kantonie na południu Chin. Infekcję wykryto u 40-letniego pracownika hotelu, w którym kwarantannie poddawane są osoby powracające lub przybywające z zagranicy. Przebadano 68 osób, z którymi mężczyzna miał kontakt, a 66 z nich otrzymało już wynik ujemny – przekazała Xinhua.Państwowa komisja zdrowia nie zgłosiła w piątek w sprawozdaniu dotyczącym poprzedniej doby ani jednego lokalnego przypadku zakażenia koronawirusem. W raporcie odnotowano 24 nowe potwierdzone przypadki COVID-19 i 10 nowych infekcji bezobjawowych, ale wszystkie określono jako przywleczone z zagranicy.