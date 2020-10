„Wchodzi prokurator, Giertych traci świadomość”. Wąsik o wpisie Dubois

„Wchodzi Adam Bodnar – Roman Giertych przytomny, wchodzi obrońca nadal przytomny. Wchodzi prokurator – Roman Giertych traci świadomość. Nie z nami te numery” – napisał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. To komentarz do wpisu mec. Jacka Dubois, który stwierdził, że Roman Giertych był nieświadomy, kiedy prokurator odczytywała mu zarzuty.

Roman Giertych trafił w czwartek po południu do szpitala. Adwokat stracił przytomność podczas przeszukania przez agentów CBA jego willi w podwarszawskim Józefowie. Dziś Giertychowi przedstawiono zarzuty.



„Roman Giertych nie odezwał się ani słowem, nie oświadczył, czy rozumie zarzut, czy się do niego przyznaje. Nie podpisał protokołu. Był nieświadomy tego, co się dzieje” – stwierdził w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” mecenas Błażej Biedulski, jeden z obrońców Giertycha.



„Odbyło się przesłuchanie Romana Giertycha podejrzany w tym czasie jak informuje jego obrońca był nieświadomy. Prokurator odczytała zarzut podejrzanemu on wtedy podłączony do aparatury medycznej spał. Zapewne prawo do obrony zostało zrealizowane bo bronił się we śnie. Miłego dnia” – napisał na Twitterze mecenas Jacek Dubois.



Zanim do Giertycha przyszła do prokurator, prawnik rozmawiał jednak z innymi gośćmi, m. in. Adamem Bodnarem.



Wpis Dubois skomentował Maciej Wąsik.



„Wchodzi Adam Bodnar – Roman Giertych przytomny, wchodzi obrońca nadal przytomny. Wchodzi prokurator – Roman Giertych traci świadomość. Nie z nami te numery” – napisał.

