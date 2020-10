Dubois ruszył na pomoc Giertychowi: Jak go przesłuchiwano, to spał

„Odbyło się przesłuchanie Romana Giertycha podejrzany w tym czasie jak informuje jego obrońca był nieświadomy. Prokurator odczytała zarzut podejrzanemu, a on wtedy podłączony do aparatury medycznej spał” – napisał na Facebooku mec. Jacek Dubois. Jak ustalił portal tvp.info, gdy inne osoby przychodziły do Giertycha, był on w pełni sił, rozmowę z nim relacjonowała nawet zastępczyni RPO. „Usnął” jednak, gdy zobaczył, że wchodzi pani prokurator.

– Z taką sytuacją nie miałem jeszcze w życiu do czynienia – mówi „Gazecie Wyborczej” mecenas Błażej Biedulski, jeden z obrońców zatrzymanego. Jak relacjonuje: „Roman Giertych nie odezwał się ani słowem, nie oświadczył, czy rozumie zarzut, czy się do niego przyznaje. Nie podpisał protokołu. Był nieświadomy tego, co się dzieje”.



Taki stan rzeczy może utrudnić śledczym wykonanie niezbędnych czynności. Co ciekawe, adwokat–celebryta, zanim przyszła do niego pani prokurator, był w pełni sił i rozmawiał z gośćmi, m. in. z zastępczynią Adama Bodnara, Hanną Machińską. Relacjonując jego pobyt w szpital, Jacek Dubois pominął ten fakt, oburzając się jednocześnie, że „prokuratura chce przesłuchać chorego” Giertycha „w czasie pandemii”.





Sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych, zastępca ministra Mariusza Kamińskiego w MSWiA, Maciej Wąsik skomentował to krótko: „Nie z nami te numery”.

Podobna sytuacja miała miejsce kilkanaście lat temu w głośnym procesie Jana R. ps. Kulawy i członków jego gangu. Pierwsza rozprawa odbyła się przed Sądem Okręgowym w Elblągu w 2006 r. „Kulawy” i jego żona Elżbieta R. (wg prokuratury współrządziła gangiem, odpowiada z wolnej stopy) przeszli do historii.



Nagle zażyczyli sobie odczytania wszystkich 250 tomów akt sprawy, każdy po 200 stron. „Najpierw był trzyletni proces, a od roku sędzia czyta wszystkie akta sprawy. Było już sto takich rozpraw, będzie jeszcze kilkadziesiąt. Oskarżony gangster w tym czasie smacznie śpi” – pisała gdańska „Gazeta Wyborcza”.



W październiku 2011 r. sąd skazał „Kulawego” na łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności, a żonę i brata na 9 i 8 lat więzienia. Szef gangu, który m. in. wyłudzał odszkodowania za fikcyjne stłuczki, przemycał papierosy i alkohol oraz – jak orzekł sąd – był winien zabójstwa dwóch biznesmenów ze Szczecina, podczas ogłaszania wyroku spał.

