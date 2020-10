Trzęsienie ziemi zniszczyło szkołę. Właścicielka prędko nie wyjdzie z więzienia

Właścicielka prywatnej szkoły w Meksyku została skazana na 31 lat więzienia za nieumyślne zabójstwo po tym, jak trzęsienie ziemi zabiło w należącym do niej budynku 26 osób, w tym 19 uczniów.

Do tragedii doszło 19 września 2017 roku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 stopnia nawiedziło południowy Meksyk, ale jego skutki był odczuwalne w całym kraju. Zginęło 370 osób, zaś ponad 6 tysięcy zostało rannych.



W stolicy kraju, mieście Meksyk, 26 osób zginęło pod gruzami prywatnej szkoły im. Rebsamena. Właścicielka placówki i dyrektorka Monica Garcia Villegas została oskarżona o nielegalne dobudowanie lokalu na dachu budynku, co było pogwałceniem przepisów i – według śledczych – przyczyniło się do katastrofy.



Villegas została skazana na 31 lat więzienia. Musi także zapłacić grzywnę o równowartości 5,8 tysiąca dolarów oraz 18,9 tysiąca dolarów rodzinom każdej z ofiar.



Dziennik „Millenio” przypomniał, że Villegas – znana wśród uczniów jako Miis Monica – uciekła po katastrofie i długo się ukrywała. Aresztowano ją w maju 2019 roku w restauracji w mieście Meksyk po tym, jak wydał ją brat. Wyznaczono bowiem za nią nagrodę w wysokości 5 milionów pesos, czyli niemal 235 tysięcy dolarów.

#wieszwiecej Polub nas