Nowi mieszkańcy we wrocławskim zoo. Czekano na nich 10 lat [GALERIA]

Kolejne maluchy przyszły na świat we wrocławskim zoo. Tym razem to dwie jaszczurki, scynki nadrzewne. Pracownicy zoo na pojawienie się młodych tego gatunku czekali 10 lat.

– Bardzo się cieszymy z tego przychówku. Scynk nadrzewny to nie jest zwierzę powszechnie spotykane i łatwo się rozmnażające, a na Wyspach Salomona jest coraz bardziej zagrożone wyginięciem na skutek polowań oraz wylesiania. To kolejny przypadek, kiedy hodowla w ogrodzie zoologicznym może uratować gatunek przed wymarciem – przekazał portalowi tvp.info Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.



Gatunek pochodzi z Wysp Salomona, gdzie klimat charakteryzuje się wysoką temperaturą i wilgotnością na poziomie nawet 90%, której trzeba w hodowli bardzo pilnować.



– Jeśli jej nie dopilnujemy, to mogą pojawić się problemy z apetytem, wylinką, a nawet rozrodem. U nas mają mały wodospad i oczko wodne, bo lubią zlizywać krople wody z drzew i skał. Dodatkowo dobrze jest im sadzić w terrarium żywe rośliny. Służą im nie tylko jako pokarm, ale także schronienie i urozmaicenie środowiska życia. Oczywiście rośliny te są dość szybko zjadane, więc operację ogrodniczą powtarzam niemal każdego tygodnia – poinformował Damian Konkol, opiekun gadów z wrocławskiego zoo.

#wieszwiecej Polub nas

Maluchy są dość duże, bo mają po ok. 30 cm, ale wciąż mniejsze o połowę od dorosłych osobników. Jak opowiada ich opiekun, jeszcze nie zaczęły jeść samodzielnie, bo korzystają z zapasów, które zgromadziły w trakcie inkubacji. Zawsze w ich pobliżu znajduje się matka.



Scynk nadrzewny (Corucia zebrata) to największa jaszczurka z rodziny scynków. Jego całkowita długość, wraz z ogonem, sięga 70 cm, a bez ogona – 35 cm, przy masie odpowiednio 1 i 0,7 kg. Ma dużą głowę w kształcie serca z zielonymi lub brązowymi oczami. Ciało ma masywne z ochronnym ubarwieniem – oliwkowym lub zielonym, z delikatnym plamkowaniem. W środowisku naturalnym występuje tylko na Wyspach Salomona (Oceania) i zasiedla tam lasy deszczowe.



Prowadzi nadrzewny, nocny tryb życia. Dnie spędza w dziuplach. Dzięki odpowiedniej budowie nóg, ostrym pazurom oraz chwytnemu ogonowi doskonale wspina się po drzewach. Żyje w niewielkich grupach złożonych z samic, młodych i jednego samca.



Zobacz zdjęcie Zobacz zdjęcie zobacz

wszystkie Group 27 Created with Sketch. Galeria zdjęć