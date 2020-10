Adwokat Giertycha: Przesłuchanie w szpitalu wciąż trwa

W Szpitalu Bródnowskim w Warszawie trwa przesłuchanie Romana Giertycha. Potwierdził to PAP obrońca adwokata zatrzymanego przez CBA na polecenie poznańskiej prokuratury.

Przesłuchanie Romana Giertycha odbywa się na oddziale neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie po pobycie w szpitalu w Otwocku trafił zatrzymany. Jak ustaliła agencja, w przesłuchaniu bierze udział prokurator z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.



Prokuratura ta poinformowała w komunikacie, że zatrzymani przez CBA biznesmen Ryszard K., adwokat Roman Giertych i inne osoby usłyszały zarzuty dotyczące przywłaszczenia i wyprowadzenia w latach 2010-2014 ze spółki deweloperskiej kwoty około 92 mln zł.



Przesłuchanie Giertycha rozpoczęło się w piątek około godziny 16. Po godzinie jego adwokat poinformował PAP, że przesłuchanie wciąż trwa.



Roman Giertych zatrzymany w czwartek przez agentów CBA zemdlał podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Trafił najpierw do szpitala w Otwocku, a późnym wieczorem został przewieziony do szpitala w Warszawie.

