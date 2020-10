Premier Johnson: Unia chce naruszyć naszą niepodległość

Trzeba się przygotować na brak umowy brexitowej – oświadczył brytyjski premier Boris Johnson. Wciąż nie ma przełomu w negocjacjach z Unią. Zdaniem szefa brytyjskiego rządu Wspólnota chce naruszyć niepodległość jego kraju, jednak wbrew wcześniejszym deklaracjom, nie odszedł od stołu negocjacyjnego.

Johnson zarzucił politykom Unii upór i „żądanie niemożliwego”. – Chcą dalszej możliwości ograniczania naszej swobody w kształtowaniu prawa i zasad dotyczących naszych łowisk, w sposób, który jest absolutnie nie do przyjęcia dla niepodległego kraju – ocenił.



Zarzucił też unijnym dyplomatom, że „od kilku miesięcy nie chcieli negocjować na serio”. – Szczyt Unii wydaje się wykluczać porozumienie przypominające to, jakie Unią zawarła z Kanadą. Musimy więc przygotować się na to, że 1 stycznia obowiązywać będą ustalenia podobne do tych, jakie Unia ma z Australią – mówił szef rządu. W praktyce oznacza to brak umowy, bo Australia nie ma umowy handlowej z UE.



Wcześniej premier stawiał ultimatum: albo do czwartku będzie postęp, albo odejdziemy od stołu negocjacyjnego. W dzień po upływie tego terminu mówił już inaczej. Zadeklarował, że Londyn wciąż jest gotowy do rozmów, choć – jak przekonywał – potrzebna jest fundamentalna zmiana stanowiska ze strony Brukseli. Zmiana, której – jak mówił Johnson – na razie nie widać.

źródło: IAR

W poniedziałek do Londynu ma przyjechać negocjator unijny Michel Barnier. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab zadeklarował w piątek, że porozumienie „wciąż jest możliwe”.Według wielu ekspertów słowa premiera to taktyka negocjacyjna. Twardego brexitu – oznaczającego cła czy też kontrole na granicy – obawia się wielu przedsiębiorców. Według analiz rządu oznaczałby on spowolnienie wzrostu PKB o 6,3-9 proc. w ciągu piętnastu lat.