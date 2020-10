Franciszek: Środki na zbrojenia przeznaczyć na walkę z głodem

Wykorzenienie plagi głodu wymaga konkretnych działań. Ideologiczne dyskusje oddalają nas od tego celu, podczas gdy nasi bracia i siostry nadal umierają z głodu – powiedział papież Franciszek w przesłaniu wideo z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Żywności. Ojciec Święty zachęca, aby „pieniądze wydawane na zbrojenia przeznaczyć na utworzenie Światowego Funduszu, aby przezwyciężyć głód”.

Mając na względzie stały wzrost liczby ludzi głodujących i niedożywionych, Franciszek postuluje utworzenie światowego funduszu zasilanego ze środków przeznaczanych do tej pory na zbrojenia, a przeznaczonego na walkę z głodem i rozwój krajów najuboższych. Jego zdaniem w ten sposób można by uniknąć wielu wojen i emigracji.



Papież podkreślił, że walka z głodem stała się jeszcze bardziej pilna z powodu pandemii. – Jesteśmy świadomi, że musimy odpowiedzieć na to wyzwanie w epoce pełnej sprzeczności. Z jednej strony jesteśmy przecież świadkami bezprecedensowego postępu w różnych dziedzinach nauki – zauważył Ojciec Święty.



– Z drugiej strony świat zmaga się z różnymi kryzysami humanitarnymi. Musimy niestety stwierdzić, że według najnowszych danych statystycznych FAO, pomimo wysiłków podjętych w ostatnich dziesięcioleciach, liczba osób zmagających się z głodem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego stale rośnie, a aktualna pandemia sprawi, że te liczby będą jeszcze wyższe – dodał.

Jak podkreślił Franciszek, „dla ludzkości głód jest nie tylko tragedią, ale i hańbą. Jest on spowodowany w dużej mierze nierówną dystrybucją owoców ziemi, a także brakiem inwestycji w sektorze rolniczym, konsekwencjami zmian klimatycznych i rosnącą liczba konfliktów w różnych regionach świata”.

– Z drugiej strony marnotrawi się tony żywności. W obliczu tej rzeczywistości nie możemy być niewrażliwi czy sparaliżowani. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni – wskazał Franciszek.



Adresatem papieskiego przesłania na dzisiejszy Światowy Dzień Żywności jest FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia. Papież przyznał, że ma ona piękną i ważną misję, ponieważ dąży do zwalczenia głodu, braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia.



– Przez tych 75 lat FAO nauczyła się, że nie wystarczy produkować pożywienie, ale ważne jest również zapewnienie, aby systemy żywnościowe były zrównoważone i umożliwiały zdrową i dostępną dla wszystkich dietę. Chodzi tu o przyjęcie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przemienić nasze sposoby produkcji i konsumpcji żywności dla dobra naszych społeczności i naszej planety, wzmacniając w ten sposób zdolność do regeneracji i długofalowy zrównoważony rozwój – powiedział papież.

