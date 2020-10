Trzaskowski: Nie ma żadnych podwyżek za wodę, cena została obniżona

W ostatnich dniach warszawiacy dowiedzieli się, że miasto podniesie opłaty za wywóz śmieci, wodę, za parkowanie – do tego rozszerzy strefy płatnego parkowania, wzrosną także ceny biletów w komunikacji miejskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jeśli chodzi o wodę „cena została obniżona”.

– Nie ma żadnej podwyżki – przerwał Trzaskowski pytanie dziennikarza o powiązanie opłat za wywóz śmieci z wodą, co przełoży się na wyższe rachunki bądź sprawi, że ludzie przestaną dbać o higienę. – Nie ma żadnych podwyżek za wodę. Cena użytkowania wody została obniżona, a nie podwyższona – przekonywał.



– Nie ma podwyższania, jest przejście z systemu ryczałtowego na powiązanie systemu zagospodarowania odpadów ze zużyciem wody. Tutaj może to wpływać wyłącznie na racjonalizację. Jeżeli chodzi o zużycie wody, ta cena została obniżona i miejmy nadzieję, że to w żaden sposób nie wpłynie na sytuację, o której pan mówi (że ludzie przestaną dbać o higienę – przyp. red.) – powiedział.



Przy okazji prezydent Warszawy zaatakował rząd. – Rozregulowanie rynku zagospodarowania odpadów – my alarmujemy o tym od ponad roku – jest to w stu procentach odpowiedzialność rządu. Mówiliśmy o tym, że najlepszym systemem byłoby powiązanie opłat za zagospodarowanie odpadów z wolumenem odpadów, które dane mieszkanie produkuje. Niestety, takiego najbardziej sensownego systemu zakazuje ustawa, proszę kierować pytania do rządu dlaczego – dodał.

#wieszwiecej Polub nas