„13 mln zł od Polnordu, siedem mieszkań”. Nowe informacje ws. Giertycha

W latach 2011-2019 Kancelaria Prawna Romana Giertycha zarobiła na usługach świadczonych firmie Polnord blisko 13 mln zł. Nabyła też po preferencyjnych cenach siedem mieszkań – ustalił portal niezalezna.pl. Mec. Giertych znalazł się w grupie osób zatrzymanych wczoraj przez CBA.

Roman Giertych znalazł się w grupie 12 osób zatrzymanych przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zatrzymanie – jak poinformowano – ma związek ze sprawą wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. Zdaniem mecenasa, celem jego zatrzymania jest, jak napisał na Twitterze, „przykrycie katastrofy epidemicznej rządu PiS”.



Prokuratura Regionalna w Poznaniu i CBA od 2017 r. prowadzą śledztwo w sprawie nieprawidłowości w notowanej na giełdzie spółce Polnord. Kancelaria Giertycha formalnie pracowała dla tej spółki – wynika z ustaleń portalu niezalezna.pl. Od września 2011 r. do czerwca 2019 r. na świadczonych usługach miała zarobić 12,8 mln zł. Było to miesięcznie 100 tys. zł, z tym że w sierpniu 2018 r. wynagrodzenie miało zostać obniżone do 64 tys. zł. Niecały rok później Polnord zrezygnował ze współpracy z Giertychem.



Portal dowiedział się również, że śledczy badają wątek zakupu od Polnordu przez kancelarię mec. Giertycha siedmiu mieszkań. Chodzi o dwa lokale w Sopocie i pięć w Warszawie. Łącznie kosztować miały one ponad 3,2 mln zł netto, o 400 tys. zł taniej niż cena rynkowa.

