„Stop fake news!”. Premier ostro o próbach manipulacji jego słowami

– Są w naszym społeczeństwie osoby, które uważają (…) „kto umrze, to umrze i trudno” – stwierdził niedawno premier Mateusz Morawiecki mówiąc o sytuacji w kraju w dobie pandemii. Jego słowa zostały jednak zmanipulowane. Szef rządu stanowczo sprzeciwił się takim praktykom.

„Stop fake news! Oprócz walki z wirusem ponownie musimy zmagać się z zalewem fake newsów. Czasem wyjątkowo obrzydliwych, jak ten, który właśnie do mnie dotarł. Moja wypowiedź dotycząca osób, które uważają, że »kto umrze, to umrze i trudno« została zmanipulowana i użyta do wyjątkowo szkodliwej kampanii zmierzającej do sabotowania działań rządu. Na czym polega manipulacja? Wystarczy obejrzeć poniższe wideo, żeby zobaczyć, że nie jest to moje stanowisko, a wyjątkowo krytyczna ocena stanowiska innych!” — napisał na Facebooku Morawiecki.



„Są w naszym społeczeństwie osoby, które uważają, że jakiekolwiek ograniczenia są niepotrzebne, powinniśmy przejść przez tę pandemię nie wdrażając takich ograniczeń: „kto umrze, to umrze i trudno”. Są takie osoby, które tak uważają” — powiedział na załączonym nagraniu premier.



Szef rządu zaapelował, by nie wprowadzać ludzi w błąd. „Oświadczam, że wszystkie nasze działania zmierzają właśnie w kierunku tego, by umierało jak najmniej osób. Chcemy chronić Polaków przed wirusem i przed fałszywymi informacjami. Trzeba powiedzieć to głośno i wyraźnie — rozpowszechniając fake newsy, polityczne bądź innego rodzaju — pseudonaukowe, o rzekomych spiskach, nieskuteczności maseczek, grzybicach gardeł i setkach innych bzdur, szkodzicie sami sobie i dajecie więcej pracy tym, którzy właśnie heroicznie walczą o nasze zdrowie — lekarzom! Proszę o jak najszersze rozpowszechnienie tego apelu! Dziś ważne są dwa hasła — #STOPFAKENEWS oraz #ZOSTAŃWDOMU!” – zaznaczył.

