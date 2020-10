„Ma, na co zasłużył”, „Trzeba mu poprawić?”. Czytelnicy „GW” o pobiciu operatora TVP

„Nie popieram, ale rozumiem”, „Są świadkowie, a może kolega pobił?”, „Jeśli to pisowiec, to nic nie żałuję”, „Obywatelski wpi***ol”, „Może trzeba mu poprawić bo za mało dostał, „Kto sieje wiatr, ten zbiera burze”, „W pełni rozumiem. Nawet pochwalam. Ma, na co zasłużył” – to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod wpisem „Gazety Wyborczej” na temat pobicia operatora TVP. Wpisy pojawiły się na portalu trójmiejskiej „Gazety Wyborczej” i twitterowym koncie dziennika.

Operator TVP relacjonuje, że podczas realizowania materiału dziennikarskiego został brutalnie pobity przez syna zatrzymanego miliardera Ryszarda K. Ma rozbitą głowę, na nagraniu i zdjęciach widać, że obficie krwawił.



„Gazeta Wyborcza” umieściła na Twitterze link do artykułu, w którym informuje, że „syn biznesmena Ryszarda K. miał pobić operatora kamery TVP”. Pod wpisem pojawiły się komentarze czytelników, z których znacząca część bagatelizuje sprawę, a nawet popiera pobicie operatora telewizji publicznej.



„Nie popieram, ale rozumiem”, „Są świadkowie, a może kolega pobił?”, „Jeśli to pisowiec, to nic nie żałuję”, „Obywatelski wpi***ol”, „Może trzeba mu poprawić, bo za mało dostał, „Kto sieje wiatr, ten zbiera burze” – to tylko niektóre z komentarzy.



Podobnie sprawa wygląda na samym portalu „GW”. „Zachowanie nie było właściwe, ale wiadomość miła”, „W pełni rozumiem. Nawet pochwalam. Ma, na co zasłużył. Jak ktoś wysługuje się bandytom, to nie może spodziewać się zaproszenia na kawę”, „Muszę przyznać, że zrobiłabym to samo” – czytamy.

Syn biznesmena Ryszarda K. miał pobić operatora kamery TVP #wyborczahttps://t.co/jYpHx26kcA — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) October 16, 2020

Nie popieram ale rozumiem — Aurora (@Aurora31166914) October 16, 2020

Są świadkowie, a może kolega bo pobił? — Barbara Antonina (@Barbara66846439) October 16, 2020

Jesli to pisowiec to nic nie żałuję — Zbigniew (@Zbignie49438766) October 16, 2020

Może trzeba mu poprawić bo za mało dostał — Piotr Psi Fryzjer (@PiotrPsi) October 16, 2020

