„Doktryna Neumanna”? „Giertych byłby rewelacyjnym prokuratorem generalnym” [WIDEO]

– Myślę, że Roman Giertych byłby rewelacyjnym prokuratorem generalnym – powiedział portalowi tvp.info poseł KO Jarosław Urbaniak. Wcześniej w podobny sposób o zatrzymanym przez CBA adwokacie wypowiedział się szef klubu senackiego KO Marcin Bosacki. Politycy PiS-u nie mają wątpliwości, dlaczego opozycja tak zaciekle broni byłego wicepremiera. – Myślę, że tu w grę wchodzi „doktryna Neumanna”: „Jeśli jesteś w Platformie, to będziemy cię bronić jak niepodległości” – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Robert Telus.

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że rozbiło grupę, która wyrządziła jednej ze spółek giełdowych szkodę w wysokości 90 mln zł. Wśród zatrzymanych jest właśnie mec. Giertych, który utrzymuje, że jest niewinny, a cała sprawa jest polityczną zemstą. O „doktrynie Neumanna” głośno jest od roku. Wówczas światło dzienne ujrzały taśmy ówczesnego szefa klubu PO Sławomira Neumanna. Utrzymywał on, że sprawy sądowe samorządów związanych z partią będą prowadzone bardzo długo. – Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k***a bronił jak niepodległości – zapewniał wtedy Neumann.



– To co stało się wczoraj z zatrzymaniem jednego z najbardziej znanych i najlepszych adwokatów, który angażował się w sprawy polityczne, obnażał afery Prawa i Sprawiedliwości, który rozbrajał CBA od 5 lat, stawia nas w złym świetle. Jeżeli było mówione, że będzie Budapeszt w Warszawie, to od wczoraj można mówić, że prędzej będzie Moskwa niż Budapeszt w Warszawie – komentował poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.



– Myślę, że Roman Giertych byłby rewelacyjnym prokuratorem generalnym, znając jego ideowość, historię polityczną, prawniczą. Myślę, że byłby bardzo dobry. Przede wszystkim przekonuje mnie to, co kiedyś powiedział. Nie chciałby być ministrem sprawiedliwości. Ponownie mielibyśmy prokuratora generalnego, który byłby niezależny od polityki, Sejmu i partii – dodał Urbaniak. – Mecenas Roman Giertych właśnie zdobywa ostatnie kwalifikacje na prokuratora generalnego, gdy po PiS-ie przywrócimy rządy prawa – napisał z kolei na Twitterze senator KO Marcin Bosacki.



Czy zatrzymanie przez CBA i podejrzenia pod adresem Giertycha to odpowiednie kwalifikacje na funkcję prokuratora generalnego? – Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej tak. Myślę, że oni chcą rekrutować swoich ministrów spośród osób w aresztach, a jeżeli będzie akt oskarżenia, to w więzieniach. Jesteśmy dużym państwem i takie wypowiedzi nas ośmieszają. To może być jednak pokłosiem tego, co mówił były szef klubu PO Sławomir Neumann, że „swoich będziemy bronić jak niepodległości – odpowiedział poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

#wieszwiecej Polub nas

– Myślę, że tu w grę wchodzi „doktryna Neumanna”: „Jak jesteś w Platformie, to będziemy cię bronić jak niepodległości”. Myślę że ona działa. Politycy Platformy Obywatelskiej będą mówić wszystko, żeby bronić Giertycha. Nikt jeszcze nie wie, jak sieć powiązań Giertycha, Nowaka będzie szeroko współgrała z innymi politykami, z którymi bardzo mocno współpracowali – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus.



– Doktryna Neumanna jest jak najbardziej stosowana. Jeśli ktoś jest nasz, to będziemy go bronić do upadłego. Ta doktryna tu oczywiście jest. Pytanie, czy Roman Giertych jest częścią układu Platformy Obywatelskiej. Wiemy doskonale, że Giertych bardzo chciałby być. Świadczył wiele usług na rzecz polityków Platformy. Chociażby dla senatora Gawłowskiego, czy rodziny Tusków. Pytanie, czy druga strona jest zainteresowana Giertychem, którego jeszcze kilkanaście lat temu od czci i wiary PO odsądzała jako brunatnego przedstawiciela sił reakcji – przypomniał poseł PiS Tomasz Rzymkowski.



– Ja przede wszystkim życzę Romanowi Giertychowi powrotu do zdrowia i żeby oczyścił się z tych zarzutów. Aby wskazywać kandydata na prokuratora generalnego, to trzeba przede wszystkim wygrać wybory. Jeżeli takie wybory Platforma Obywatelska wygra, to wtedy będzie mogła wskazywać prokuratora generalnego. Dzisiaj to dzielenie skóry na niedźwiedziu – stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela.



– Giertych był takim naczelnym mecenasem środowiska zjednoczonej opozycji. Był też osobą, która cieszyła się zaufaniem tamtej strony. Na pewno jest to duży szok i uderzenie po stronie Platformy Obywatelskiej, że takie zatrzymanie miało miejsce. Na pewno te osoby są w szoku, bo liczyły na pomoc mecenasa Giertycha w przyszłości w różnych postępowaniach. Sytuacja ich zaskoczyła i starają się go bronić – argumentował poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.