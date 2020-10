„Dziwi mnie milczenie mediów w sprawie”. Dziennikarz o pobiciu operatora TVP

– Powiem szczerze, że dziwi mnie milczenie kolegów z innych stacji telewizyjnych czy innych mediów w tej sprawie. (...) Jest taka (międzynarodowa) organizacja „Reporterzy bez granic”, która za każdym razem, gdy w Polsce dzieje się coś, co im się nie podoba, zabiera głos i protestuje. Natomiast w tej chwili, jak mi się wydaje „Reporterzy bez granic” są ślepi na jedno oko – powiedział w TVP Info dziennikarz Cezary Gmyz, odnosząc się do wczorajszego pobicia operatora TVP Gdańsk.

– Trzeba przypomnieć, kim jest Aleksander Krauze. To jest były koszykarz, który, jak mawiają w Trójmieście, zszedł na złą drogę. Głośna była sprawa pchnięcia go nożem na tzw. monciaku, czyli głównym deptaku w Sopocie. Nie było do końca wtedy jasne, kto był agresorem, ale w Trójmieście mówi się, że to jest osoba, która ma problem z trzymaniem nerwów na wodzy, widać to było na przykładzie naszego operatora – powiedział Gmyz.



– Powiem szczerze, że dziwi mnie milczenie kolegów z innych stacji telewizyjnych czy innych mediów w tej sprawie. Przypomnę, że swego czasu, kiedy spalono furgonetkę telewizji TVN na pl. na Rozdrożu czy w momencie, kiedy fotoreporter w trakcie demonstracji stracił oko, panowało oburzenie na akty agresji wobec dziennikarzy. W tej chwili mamy niestety do czynienia z przyzwoleniem na takie zachowania. Dziennikarze TVP dość często padają ofiarą przynajmniej agresji werbalnej. Sam miałem z tym do czynienia kilka razy również w Berlinie ze strony tamtejszych Polaków – dodał.



Jak powiedział, „człowiek, który był zawodowym sportowcem i ma znaczną przewagę fizyczną, bo to jest dość wysoki mężczyzna, z całą brutalnością zaatakował operatora telewizji”.



– To jest coś, co mnie dziwi. Jest taka organizacja „Reporterzy bez granic”, która za każdym razem, gdy w Polsce dzieje się coś, co im się nie podoba, zabiera głos i protestuje. Natomiast w tej chwili, jak mi się wydaje, „Reporterzy bez granic” są ślepi na jedno oko – stwierdził dziennikarz.

#wieszwiecej Polub nas