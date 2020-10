Wyrok w procesie ws. zabójstwa Marka Papały. Sąd wyznaczył datę

Na 27 października warszawski sąd okręgowy wyznaczył wydanie wyroku w procesie ws. zabójstwa b. szefa policji Marka Papały. Przed wydaniem wyroku kontynuowane będą jeszcze mowy końcowe. W piątek wygłaszała je obrona, przekonując m.in., że wersja zdarzeń prokuratury jest pełna luk.

Głównemu oskarżonemu w tej sprawie – Igorowi M. ps. Patyk – grozi dożywocie.



Wraz z Igorem M. oskarżono sześć innych osób. Robert J., Mariusz M. oraz Tomasz W. oprócz kradzieży oskarżeni są o dokonanie rozboju na Papale, za co prokuratura zażądała 15 lat więzienia. Pozostałym postawiono wyłącznie zarzuty związane z kradzieżą – grożą im kary 7, 5 oraz 3 lat pozbawienia wolności.



Na piątkowej rozprawie wyznaczono termin wydania wyroku na 27 października, zaznaczając, że przed jego wydaniem sąd wysłucha jeszcze replik prokuratury i ewentualnych głosów obrońców.



Obrońcy oskarżonych o rozbój, i tym samym współudział w zbrodni, przekonywali w piątek przed sądem, że nie ma nawet dowodów na to, że ich klienci znajdowali się na miejscu zbrodni.



– W tej sprawie mój klient był przedmiotem różnych działań różnego rodzaju konfidentów, różnego rodzaju osób, które podejmowały inicjatywę wspomagania organów sprawiedliwości. Przy tym ognisku chciało się ogrzać wiele osób, różnych osób – mówił obrońca Mariusza M. mec. Antoni Szymkuć.



– Nie wiem i nie chcę wiedzieć, jak wyglądała praca śledczych oraz świadka koronnego. Wolę skoncentrować się na jej niedoskonałości, żeby nie powiedzieć absurdalności – mówiła z kolei mec. Izabela Ławińska reprezentująca Roberta oraz Dariusza J.

Jak mówiła, świadek koronny, na którego zeznaniach oparte są ustalenia prokuratury, pojawił się w 2011 r. „jak feniks z popiołów”. – Robert P. z dnia na dzień zapomniał, że został zamordowany Komendant Główny Policji (…), wiedząc, że rzekomo był na miejscu zdarzenia i wie, kto jest sprawcą – mówiła.



Obrońca Tomasza W. mec. Dariusz Budzyński stwierdził natomiast, że nikt nie wierzy w przedstawioną wersję wydarzeń oprócz łódzkiej prokuratury. – Modus operandi świadczy o tym, że to była zawodowa egzekucja. Gdzie był postrzał? Tu – podkreślił, wskazując na czoło. – To zrobił zawodowiec, być może z zimną krwią – powiedział.



Wyraził też wątpliwości dotyczące włączenia do sprawy zarzutów dotyczących kradzieży. – Pan generał zasłużył na swoją sprawę i tylko na swoją sprawę – podkreślił.



Wśród oskarżonych głos zabrali Mariusz M. oraz Robert J. – Jesteśmy na tym etapie, że nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, kto zabił Marka Papałę – są takie przetasowania i grupy interesów, że nie ma osób, które by tę sprawę wyjaśniły – mówił Mariusz M.



Robert J. przekonywał z kolei, że żaden z oskarżonych nie powinien znaleźć się na sali pod zarzutami, które im postawiono. Przytoczył też słowa wdowy po gen. Papale, która w odniesieniu do toczącego się procesu miała powiedzieć, że „nigdy w życiu nie weźmie udziału w tej maskaradzie”.



Obrona wniosła o uniewinnienie wszystkich trzech oskarżonych z zarzutu rozboju.