Na tor kolarski w Pruszkowie wkroczył komornik

Komornik podjął w piątek czynności egzekucyjne na torze kolarskim w Pruszkowie. Dyrektor sportowy PZKol Marek Leśniewski obawia się, że w tym roku na obiekcie nie odbędą się już żadne imprezy.

„Niestety to, czego się baliśmy... komornik zaczął swoją pracę na @ArenaPruszkow” – poinformował na Twitterze Mateusz Rudyk, polski kolarz torowy, medalista mistrzostw świata w sprincie indywidualnym.



Zajęcie sprzętu przez komornika to efekt wieloletniego zadłużenia PZKol. Największym wierzycielem jest wykonawca pruszkowskiego welodromu Mostostal Puławy, któremu PZKol jest winny ok. 10 mln złotych.

Niestety to czego się baliśmy... komornik zaczął swoją pracę na @ArenaPruszkow ���� pic.twitter.com/qJHnr9j0GN — Mateusz Rudyk (@mateusz_rudyk) October 16, 2020

„Dzisiaj w siedzibie Polskiego Związku Kolarskiego brałem udział w tzw. wysłuchaniu komorniczym. Jako poseł podejmę działania by znaleźć rozsądne wyjście z tej beznadziejnej sytuacji. Zwrócę się do Ministra Sportu p. Piotra Glińskiego o spotkanie ze stronami postępowania. Ale w piątek od rana komornik będzie zajmował maszyny, urządzenia pomiarowe, elektroniczne tablice itd. Nie będzie można organizować zawodów!” – informował w środę poseł Tomasz Zimoch.Jak wyjaśnił dyrektor sportowy PZKol Marek Leśniewski, oprócz Zimocha w wysłuchaniu uczestniczyła pani komornik z Pruszkowa oraz prawnik Mostostalu Puławy, największego wierzyciela Polskiego Związku Kolarskiego.„Ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Właśnie dziś wróciłem z zawodnikami z włoskiej Fiorenzuoli, gdzie w torowych mistrzostwach Europy młodzieżowców i juniorów zdobyli aż 17 medali. Bardzo zagrożone, bo nie chcę mówić, że odwołane, są wszystkie zaplanowane w Pruszkowie imprezy, począwszy od mistrzostw Polski w konkurencjach nieolimpijskich oraz LZS-ów, które miały się rozpocząć właśnie w ten piątek” – powiedział Leśniewski.Po tych zawodach miały się odbyć w Pruszkowie mistrzostwa Polski elity (20-23 października) oraz zawodników w kategorii masters (24-25 października).