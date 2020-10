Posłanka Lewicy o RPO: To jest nasz urząd, instytucja, która ma nas bronić

Po co w konstytucji został zapisany urząd Rzecznika Praw Obywatelskich? To jest nasz urząd, to jest instytucja, która ma nas bronić – powiedziała w Sejmie posłanka Lewicy Wanda Nowicka.

Nowicka odnosiła się do wniosku posłów PiS, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności urzędowania rzecznika po zakończeniu kadencji. Wniosek ten jest przedmiotem debaty Sejmowej Komisji Ustawodawczej, która obraduje w piątek.



W ocenie posłanki Lewicy ten wniosek służy temu, „żeby nas tych praw obywatelskich pozbawić”. – Bo Prawo i Sprawiedliwość nie toleruje faktu, że obywatele i obywatelki w wolnym kraju chcą i mogą korzystać ze swoich praw człowieka, praw obywatelskich – mówiła.



– PiS chce nas wszystkich wziąć pod but, pozbawić możliwości skarżenia się, kiedy te prawa są łamane. To jest przejaw pójścia w kierunku państwa autorytarnego – stwierdziła Nowicka.

Wnioskiem o usunięcie @Adbodnar z funkcji #RPO, zanim powoła się jego następcę, @pisorgpl chce de facto zlikwidować ten urząd. To kolejny duży krok w kierunku budowy państwa autorytarnego.@__Lewica @Lewica_News @LewicowyHub pic.twitter.com/sJ6TuzG40F — Wanda Nowicka (@WandaNowicka) October 16, 2020



Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Jedyną kandydatką jest mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, obecnie główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO, którą zgłosiły kluby opozycyjne. Sejmowe komisje negatywnie zaopiniowały jej kandydaturę, Sejm na plenarnym posiedzeniu jeszcze nad nią nie głosował.



20 października TK ma rozpoznać wniosek skierowany we wrześniu przez grupę posłów PiS o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO, dot. pełnienia obowiązków przez dotychczasowego rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców taki przepis jest niezgodny z konstytucją.

9 września upłynęła 5-letnia kadencja rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, ale – zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich – nadal pełni on tę funkcję, do czasu powołania jego następcy.