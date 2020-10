Zaprezentowano logo Światowych Dni Młodzieży

Krzyż, Maryja, droga, różaniec i symbol Ducha Świętego – to elementy logo 37. ŚDM Lizbona 2023, zaprezentowanego dziś w Portugalii. Autorką projektu utrzymanego w kolorystyce flagi Portugalii jest 24-letnia portugalska projektantka, Beatriz Roque Antunes.

Komitet Organizacyjny 37. ŚDM Lizbona 2023 zaprezentował logo spotkania młodych, wybrane w międzynarodowym konkursie.



Zwycięski projekt przedstawia krzyż, w który wpisany jest płomień, symbolizujący Ducha Świętego, oraz droga, nawiązująca do tradycji pielgrzymowania, bliskiej mieszkańcom Portugalii i stanowiącej jeden z ważnych wymiarów Światowych Dni Młodzieży.



Po raz pierwszy w logotypie umieszczono też różaniec – nawiązanie do duchowości maryjnej silnie obecnej w portugalskim Kościele, a zwłaszcza do historii fatimskich objawień. Jednym z elementów jest też podobizna Maryi, przedstawionej – jak przekazano – jako młoda dziewczyna, gotowa do drogi i do odpowiedzi na Boże wezwanie.

Autorką logo jest młoda Portugalka, Beatriz Roque Antunes, która ukończyła studia graficzne w Londynie i pracuje w Lizbonie. Jak informują organizatorzy, jej praca została wybrana spośród kilkuset propozycji nadesłanych z ok. 30 państw. Na dzień prezentacji logo, Portugalczycy wybrali 16 października, dzień 42. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II – późniejszego twórcy Światowych Dni Młodzieży.



Logo wraz z hymnem stanowią charakterystyczne elementy kolejnych międzynarodowych edycji ŚDM, nie tylko ze względu na promocję wydarzenia, ale też ze względu na wymiar duszpasterski. Logotyp stanowi rodzaj wizualnej katechezy, mówiącej o najważniejszym przesłaniu nadchodzącego spotkania, hymn natomiast jest śpiewaną modlitwą, którą młodzi ludzie na całym świecie modlą się już podczas przygotowań do tego wydarzenia.



37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2023 r. w Lizbonie pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem".