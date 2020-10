„Nie podróżuj za granicę”. MSZ wprowadza trzeci, globalny poziom ostrzeżenia

Intensywność pandemii przyspieszyła, dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu globalnego, trzeciego poziomu ostrzeżenia, czyli obowiązuje zalecenie: nie podróżuj wtedy, kiedy nie jest to konieczne – powiedział w piątek wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

– Jak wszyscy wiemy, pogarsza się sytuacja epidemiologiczna w wielu krajach, ten trend się utrzymuje już od kilku tygodni, dlatego stopniowo wprowadzaliśmy różne poziomy ostrzeżeń dla poszczególnych krajów. Jednak w związku z tym, że w ostatnich dniach ta intensywność pandemii przyspieszyła, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu globalnego, trzeciego poziomu ostrzeżenia, czyli: nie podróżuj wtedy, kiedy nie jest to konieczne – powiedział Wawrzyk na briefingu prasowym w Warszawie.



Zaapelował do Polaków, by nie wybierali się w podróż, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne z przyczyn rodzinnych, zawodowych lub innych dla nich istotnych.



– Oczywiście za każdym razem ocena konkretnej sytuacji należy do osoby, która udaje się w podróż. My ze swej strony jednak uczulamy na to, że udanie się do innego kraju może wiązać się z koniecznością poddania się wymogom krajowym w zakresie epidemii, czyli na przykład kwestii kwarantanny, samoizolacji bądź przeprowadzenia określonych badań na zlecenie władz państwa, w którym będziemy – zaznaczył.



– Jeżeli przyjeżdżamy do danego kraju mimo ostrzeżenia, to proszę pamiętać o tym, że stosujemy się do przepisów tego państwa, w którym jesteśmy, także w zakresie epidemiologicznym – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

KE przedstawiła strategię ws. szczepień przeciwko COVID-19 Dzień przed dyskusją szefów państw i rządów na szczycie UE ws. pandemii Komisja Europejska przedstawiła zbiór propozycji, które mają pomóc państwom... zobacz więcej

Wawrzyk zaznaczył, że granice państwa pozostają otwarte. – Zamykanie lub otwieranie granic, to nie jest kompetencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My wydajemy rekomendację dla naszych rodaków polegającą na tym, żeby zastanowili się, czy naprawdę muszą udawać się w podróż zagraniczną – powiedział Wawrzyk.



Podkreślił, że nie wyklucza – w zależności od rozwoju sytuacji – obniżenia lub podniesienia poziomu ostrzeżeń. Wyjaśnił, że skala ostrzeżeń MSZ ma pięć stopni, a najwyższy stopień zakłada całkowite ograniczenie podróży. – Za każdym razem analizujemy sytuację, jaka w danym momencie jest i podejmujemy decyzje w zależności od rozwoju sytuacji – powiedział Wawrzyk.



Na pytanie, co mają zrobić w świetle tych rekomendacji osoby, które wykupiły zagraniczne wyjazdy turystyczne, wiceminister odparł, że ani MSZ, ani rząd nie ma możliwości ingerowania w umowy cywilnoprawne, a taką jest umowa zawarta z biurem podróży. – W związku z tym do każdorazowej oceny konkretnego przypadku należy ocena poszczególnego obywatela, czy korzystać z tej wycieczki wykupionej, czy też nie – stwierdził Wawrzyk.





– My zwracamy tylko uwagę, że trzeba się będzie w związku z tą podróżą, ewentualnie w zależności od sytuacji w danym kraju i wymogów tam panujących, poddać określonym rygorom – dodał.



Wiceszef MSZ zwrócił też uwagę, że wiosną pojawił się problem z powrotem do kraju. – Teraz też się ten problem może pojawić, na razie go nie ma, ale nie wiemy, jak się będzie sytuacja rozwijała dalej w perspektywie na przykład dwóch tygodni. Dlatego prosimy, aby nasi rodacy uwzględnili to, decydując się ewentualnie na wyjazd za granicę – ostrzegł Wawrzyk.



Zapewnił, że polscy konsulowie „służą pomocą” i „będą w zależności od lokalnych warunków podejmowali działania na miarę swoich możliwości”. – Zwracam jednak uwagę, że działania konsulatu w takiej sytuacji jest obarczone konkretnymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów wprowadzonych w poszczególnych krajach– powiedział.



Przypomniał, że wiosną tego roku, od 13 marca do końca czerwca, obowiązywał również trzeci poziom ostrzeżenia. – Teraz, w związku z tym, że sytuacja się pogarsza, wracamy do tego, co było wiosną – wyjaśnił.