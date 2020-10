Relacja pobitego operatora TVP. „Kopnął w głowę tak, że uderzyłem w chodnik”

Nie wiedziałem, co się stało – opowiada operator TVP Gdańsk, który mówi, że został pobity przez syna Ryszarda K. – Pchnął mnie, uderzył. Leżałem na chodniku, nogą tak kopnął w głowę, że uderzyłem w chodnik – dodaje.

Do zdarzenia doszło przed domem Ryszarda K. w Gdyni na Kamiennej Górze w czwartek wieczorem. Po tym, jak agenci CBA zakończyli przeszukania i wyprowadzili biznesmena, dziennikarze powoli zaczęli odjeżdżać spod jego domu. Ok. godz. 20, 35-letniego operatora kamery TVP Gdańsk zaatakował syn Ryszarda K.



O ataku opowiedział sam poszkodowany mężczyzna. – Wraz z producentem telewizyjnym staliśmy pod samochodem, mieliśmy schowany już cały sprzęt. Syn zatrzymanego wyszedł i w dość mocnych słowach powiedział, że mamy odejść, po czym wrócił i zaczął popychać naszego producenta – relacjonuje.



– Poprosiłem go, by odszedł i każdy robił swoje, po czym mnie pchnął, uderzył. Leżałem na chodniku, nogą tak kopnął w głowę, że uderzyłem w chodnik – dodał operator.



Jak zapewnia, „nie było prowokowania”. – Staliśmy bez sprzętu, szykowaliśmy się do wyjazdu do ośrodka, nie robiliśmy nic, co mogłoby sprowokować syna zatrzymanego. Nie wiedziałem, co się stało, zostałem uderzony głową o beton i miałem wrażenie, że coś się stało. Kiedy dziennikarka powiedziała, że jestem cały we krwi, zobaczyłem, że tak jest. Potem przyjechała karetka i policja i zostałem odwieziony do szpitala – relacjonuje.

Tak wygląda operator TVP pobity najprawdopodniej przez syna Ryszarda Krauzego - Aleksandra tzw. Małego księcia Trojmiasta. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem przed domem milionera... Operator czuje się dobrze. Nie chciał zostać w szpitalu żeby nie blokować miejsc chorym pic.twitter.com/86OrZw1a8h — Magdalena Uchaniuk (@UchaniukM) October 16, 2020

źródło: TVP Info

Pobity zostanie przesłuchany na policji w piątek. Policja informuje, że trwają w tej sprawie czynności, które pozwolą na szczegółowe ustalenia. Będzie ściągany zapis z monitoringu.Biznesmen Ryszard K. i adwokat Roman Giertych zostali zatrzymani w czwartek przez CBA w związku ze sprawą wyprowadzenia ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej – podała w czwartek prokuratura. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na polecenie prokuratury grupę osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia pieniędzy ze spółki. Wśród nich są byli członkowie zarządu firmy.