Rur na moście pontonowym już nie ma. Wiadomo, ile ścieków spływa do Wisły

Awaryjny rurociąg na moście pontonowym, którym odprowadzane były ścieki do oczyszczalni „Czajka”, został zdemontowany. Obecnie trwa zrzut ścieków do Wisły. Jak poinformował prezes Wód Polskich Przemysław Daca, z każdą sekundą do rzeki wpływa 2,6 m3 nieczystości.

Rurociąg na moście pontonowym został zdemontowany. Ostatnie transporty ze sprzętem zdjętym z przeprawy są wywożone z placu budowy. W piątek żołnierze z batalionów pontonowych przystąpią do demontażu przeprawy.



Jak podał na Twitterze Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, obecnie ścieki ponownie są zrzucane do Wisły. „Zrzut niezmiennie jest prowadzony. 16 października godz. 10.00 zrzut 2,6 m3/s” – napisał Daca.



Decyzję o tymczasowym demontażu mostu pontonowego, na którym ułożony był tymczasowy rurociąg, wojsko podjęło w środę. Przyczyną jest rosnący poziom wody w Wiśle. Szczególne zagrożenie dla przeprawy stanowią prędkość nurtu rzeki oraz niesione przez nią drzewa i konary, spływające m.in. z pól i terenów nadbrzeżnych.



Rozbiórka przeprawy musiała zostać opróżniona do godzin południowych w piątek. Wojsko zdemontuje most, a jego części zostaną spławione i zakotwiczone w bezpiecznym miejscu, do czasu, kiedy fala opadnie. Po przejściu fali wezbraniowej MPWiK we współpracy z wojskiem ma przystąpić do ponownego montażu rur na moście pontonowym.

,br> Według prognoz Wód Polskich, fala wezbraniowa na Wiśle ma dotrzeć do Warszawy w przyszłym tygodniu we wtorek lub środę. Obecnie jest w Krakowie.

Do Warszawy zbliża się fala wezbraniowa

Przeprawa przez Wisłę funkcjonuje od 9 września 2020 r. Powstała w związku z koniecznością ułożenia na niej dwóch tymczasowych rurociągów, którymi są transportowane ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do Zakładu „Czajka”. Od tego momentu za utrzymanie mostu odpowiada codziennie 20 żołnierzy, pełniących służbę w systemie zmianowym.Do awarii układu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do „Czajki” doszło 29 sierpnia rano. Do dnia 25 września, kiedy uruchomiono tymczasowy rurociąg, do Wisły wpłynęło ponad 5 mln m sześc. nieoczyszczonych ścieków.