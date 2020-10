Bracia nocą napadli sąsiadów. Wtargnęli do mieszkania i ich pobili

Zielonogórscy policjanci zatrzymali dwóch braci w wieku 20 i 21 lat podejrzanych o najście w domu i pobicie swoich sąsiadów. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

– Usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonych. Grozi im do pięciu lat więzienia. Młodszy z braci ma też zarzut uszkodzenia samochodu sąsiadów – powiedział rzecznik.



Dodał, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora i podejrzani trafili do aresztu na trzy miesiące.



Do zajścia doszło we wtorek (13 października br.) w godzinach nocnych w jednym z domów na osiedlu Zastalowskim w Zielonej Górze. Podejrzani najpierw mieli uszkodzić samochód, a potem wejść do domu i pobić domowników – 25-letnia kobietę i 34-letniego mężczyznę.



Podczas interwencji policjanci zatrzymali jednego z agresorów. 20-latek był pijany, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Kryminalni rozpoczęli poszukiwania 21-latka, ale ten sam zgłosił się do komendy miejskiej policji kilka godzin po zdarzeniu.

źródło: pap

– Młodszy z mężczyzn tłumaczył, że nic nie pamięta, natomiast starszy twierdzi, że nie brał w zajściu udziału. Zebrane dowody tego nie potwierdzają, stąd zarzuty i areszty dla podejrzanych. Obecnie trwa wyjaśnianie motywu ich działania – powiedział Maludy. Dodał, że bracia mimo młodego wieku, byli wcześniej notowani i są dobrze znani zielonogórskim stróżom prawa.