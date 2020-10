Stan zdrowia Giertycha opóźni pracę służb? Polityk mówi o 48 godzinach

Od zatrzymania prokuratura ma 48 godzin na przedstawienie zarzutów Romanowi Giertychowi. Znany mecenas źle się jednak poczuł i trafił do szpitala. Ekspertyza ws. jego stanu zdrowia ma być gotowa w piątek przed wieczorem. – Służby specjalne są przygotowane do tego, by działać zgodnie z prawem, ale również skutecznie i tak, by osoby mające usłyszeć zarzuty, faktycznie je usłyszały – mówi portalowi tvp.info Jarosław Krajewski, poseł PiS.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w rozmowie z TVP Info, że stan zdrowia Romana Giertycha jest dobry. "Wbrew temu, co twierdzi Stanisław Żaryn, ja po rozmowie z lekarzami dowiedziałam się, że stan Romana Giertycha jest poważny, zagrażający zdrowiu i życiu" - napisała z kolei na Twitterze żona adwokata, Barbara Giertych.



Z informacji portalu tvp.info wynika, że mecenas czuje się dobrze, jest przytomny i jest z nim kontakt. W piątek po południu ma pojawić się opinia biegłych w tej sprawie. Jak całe zamieszanie może wpłynąć na pracę służb? Przypomnijmy, że Giertych został zatrzymany na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Śledczy mają 48 godzin na przedstawienie mu zarzutów.



– To kwestia zaufania wobec instytucji państwa. Wychodzę z założenia, że jeżeli mamy jednoznaczną relację ze strony Stanisława Żaryna, to jest to informacja prawdziwa – komentuje w rozmowie z nami Jarosław Krajewski, poseł PiS i wiceszef sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.



– Myślę, że przeciwskuteczne byłyby próby przeciągania ze strony osoby, która ma usłyszeć zarzuty, czynności związanych z badaniem stanu zdrowia. Służby specjalne są przygotowane do tego, by działać zgodnie z prawem, ale również skutecznie i tak, by osoby mające usłyszeć zarzuty, faktycznie je usłyszały. Z pewnością również w tym przypadku służby i prokuratura będą działały skutecznie – podkreśla polityk.

Wbrew temu co twierdzi @StZaryn ja po rozmowie z lekarzami dowiedziałam się, że stan zdrowia @GiertychRoman jest poważny, zagrażający zdrowiu i życiu — Barbara Giertych (@BarbaraGiertych) October 16, 2020

Żaryn: Stan zdrowia Giertycha jest dobry Mój mąż czuje się źle, jest w sytuacji zagrażającej życiu – powiedziała na antenie TVN24 Barbara Giertych, żona zatrzymanego mecenasa Romana... zobacz więcej

Zatrzymanie Romana Giertycha wywołało wiele emocji i komentarzy. Donald Tusk zasugerował, że akcja CBA to odwet za „obnażenie przez Giertycha bezprawnych działań wymiaru sprawiedliwości”. „Roman walcz!” – dodał z kolei na Twitterze Szymon Hołownia, a politycy opozycji bronią mecenasa w mediach.



– Działacze Platformy Obywatelskiej nie zwracają chyba uwagi na faktyczne podstawy działania organów ścigania. Już ferują wyroki, jakich sami by oczekiwali. To zdumiewające, że te same osoby nie wyciągnęły wniosków z poprzednich problemów i spraw korupcyjnych dotyczących Beaty Sawickiej, Stanisława Gawłowskiego czy Sławomira Nowaka – stwierdza Krajewski.



Poseł zaznacza, że w ostatniej z wymienionych spraw czołowi działacze PO również bronili swoich kolegów, a Małgorzata Kidawa-Błońska poręczyła nawet za Nowaka.



– Jestem ciekawy, jak te osoby czują się dzisiaj. Przecież mieliśmy już drugą decyzję sądu o przedłużenie Nowakowi aresztu o kolejne 3 miesiące. To dowodzi, że zgromadzony z sprawie materiał jest wystarczająco mocny. To przypomina więc zwyczaje stosowane przez sycylijską mafię, a nie takie, które powinny obowiązywać polityków partii działającej w kraju demokratycznym – podkreśla.

#wieszwiecej Polub nas

Jarosław Krajewski uważa, że zatrzymanie Romana Giertych „w sposób nieuprawniony i bezmyślny jest odbierane przez niektórych jako atak na całe środowisko polityczne”.



– My musimy uzbroić się w cierpliwość, zaczekać na dalsze działania CBA i prokuratury. To przykre, że niezależnie od jakichkolwiek informacji służb, druga strona już wydaje swoje wyroki i składa bezmyślne wypowiedzi – mówi.



Roman Giertych znalazł się w grupie zatrzymanych przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zatrzymanie ma związek ze sprawą wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. Zdaniem Giertycha, celem jego zatrzymania jest, jak napisał na Twitterze, „przykrycie katastrofy epidemicznej rządu PiS”.

#OTymSięMówi|@KrajewskiJarek: Sprawa jest niezwykle bulwersująca, gdyż informacje, które zostały przedstawione, jednoznacznie wskazują, że miało dojść do popełnienia bardzo istotnych przestępstw. Mowa nie tylko o działaniu na szkodę spółki, ale w grę wchodzi też pranie pieniędzy. pic.twitter.com/KzmHEG3CwW — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 15, 2020