20-letnia córka Giertycha: Tata powiedział, że oni są gorsi niż komuniści

– Dzień dzisiejszy zaczynam bez informacji o stanie zdrowia taty, natomiast chciałabym przywołać jego słowa jeszcze z wczorajszego przeszukania – napisała dziś na Twitterze Maria Giertych. „Upadek reżimu”, „Sprawa ma charakter zemsty” – 20-letnia córka Romana Giertycha od wczoraj na Twitterze publikuje wpisy na jego temat, cytuje mecenasa, komentuje, a nawet zaproponowała internautom specjalny hashtag: #MuremZaRomanem.

– Mój tata jest osobą zatrzymaną, chodzi o działanie na szkodę spółek handlowych. (…) Sprawa ma charakter zemsty – powiedziała w rozmowie z portalem wp.pl Maria Giertych, córka zatrzymanego mecenasa i byłego lidera Ligi Polskich Rodzin. We wpisie na Twitterze przekazała natomiast, że zdaniem jej ojca sprawa ma na celu „przykrycie katastrofalnej sytuacji epidemicznej spowodowanej przez nieudolność rządu PiS”.



To właśnie na tym serwisie od wczoraj Maria Giertych wykazuje się wyjątkową aktywnością.







W pewnym momencie nawet jej mama, żona byłego lidera LPR została wzięta za swoją córkę, co wyraźnie rozbawiło panią mecenas.





Córka Giertycha zaproponowała też również akcję solidarności z adwokatem, zatrzymanym w związku z wyprowadzeniem ponad 90 mln złotych, co wywołało rozbawienie internautów





Ale co to za akcja?!



Mam popierać to, że ktoś wyprowadził 92 mln zł bykupić sobie za 27 mln willę z basenem we Włoszech ?!



Puknij się w czoło. https://t.co/RBZzW8JkWD