Rzecznik rządu: Zatrzymanie Giertycha bez związku z sytuacją polityczną

Rzecznik rządu Piotr Müller odpiera zarzut, że moment zatrzymania mec. Romana Giertycha jest powiązany z sytuacją polityczną. Jak podkreśla, w każdym dniu można byłoby znaleźć pretekst polityczny rzekomo uzasadniający zatrzymanie osoby, która kiedykolwiek pełniła jakąkolwiek funkcję publiczną.

Roman Giertych – adwokat, a w przeszłości polityk, poseł, wicepremier i minister edukacji w rządzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona (2006-2007) – został zatrzymany w czwartek w Warszawie przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Prowadzi ona śledztwo ws. wyprowadzenia niemal 92 mln złotych z giełdowej spółki deweloperskiej; w sumie zatrzymanych zostało 12 osób, m.in. biznesmen Ryszard K.



O zatrzymanie Giertycha pytany był w programie Tłit wp.pl rzecznik rządu. – Trudno mi oceniać sytuację, której nie znam szczegółów. CBA, jak rozumiem, miało przesłanki do tego, żeby dokonać zatrzymania, razem z prokuraturą podjęli odpowiednie czynności. Dalsze decyzje i ocenę materiału dowodowego pozostawiam sądowi – mówił Müller.



Odniósł się także do zarzutu, że zatrzymanie Giertycha to sprawa polityczna, której celem jest przykrycie problemów rządu w walce z epidemią. – Jeszcze niedawno słyszałem takie same komentarze jeżeli chodzi o byłego ministra (transportu – red.) w rządzie Donalda Tuska, Sławomira Nowaka. Dzisiaj, gdy materiał dowodowy jest coraz szerszy i coraz bardziej dostępny, myślę, że wiele osób zaczęło się wycofywać z tej obrony – podkreślił rzecznik rządu.



– Poczekajmy, uważam, że w takich sytuacjach należy mieć chłodną głowę, czekać na realne działania wymiaru sprawiedliwości i oceniać ten materiał dowodowy, który jest dostępny w czasie postępowania – dodał. Odrzucił też oskarżenia, że moment zatrzymania Giertycha jest powiązany z sytuacją polityczną. Podkreślił, że w każdym dniu można by znaleźć pretekst polityczny rzekomo uzasadniający zatrzymanie osoby, która kiedykolwiek pełniła jakąkolwiek funkcję publiczną.

– To by oznaczało, że nigdy takich osób – nawet jeżeli jest materiał dowodowy – nie można zatrzymać, bo wcześniej były wybory, wcześniej były inne wybory, w międzyczasie była poprzednia fala koronawirusa, teraz jest druga fala koronawirusa, później może będzie jeszcze jakieś inne wydarzenie polityczne – wyliczał Müller.



Rzecznikowi rządu zwrócono uwagę, że na upolitycznienie sprawy może wskazywać fakt, że Roman Giertych miał w piątek reprezentować biznesmena Leszka Czarneckiego podczas rozpoznania wniosku prokuratury o areszt dla biznesmena, podejrzanego w związku z tzw. aferą GetBack.



Müller wskazywał, że można przecież udzielić substytucji procesowej innemu prawnikowi. – Jak rozumiem, pan mecenas Giertych ma większą kancelarię, ma również swoich współpracowników. To jest twierdzenie, które nie trzyma się całości – ocenił.



Zdaniem Giertycha celem jego zatrzymania jest, jak napisał na Twitterze, „przykrycie katastrofy epidemicznej rządu PiS”.



W czwartek, podczas przeszukania jego willi, Giertych stracił przytomność i trafił do szpitala. Jeżeli jego stan zdrowia na to pozwoli, zostanie przewieziony w piątek na przesłuchanie do Poznania w charakterze podejrzanego.



Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do śledztwa, adwokat miał pomóc w wyprowadzeniu pieniędzy z jednej spółki Ryszarda K. do drugiej, a w rezultacie w ukryciu ich w spółkach zarejestrowanych na Cyprze. Miał zarobić na tym „ogromną kwotę pieniędzy”.