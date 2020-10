Poseł PiS: Rozliczani będą nawet znani i bogaci

Po jednym z czwartkowych zatrzymań dokonanych przez CBA członek rodziny podejrzanego zaatakował operatora TVP. – Tego rodzaju zdarzenie można oceniać tylko jednoznacznie, to bandytyzm i agresja – mówi portalowi tvp.info Marek Suski (PiS). Polityk zaznacza, że w obronie pobitego dziennikarza powinny stanąć zarówno media publiczne, jak i prywatne. Podkreśla, że skończyły się czasy bezkarności, a jeśli ktoś naruszał prawo i są na to dowody, będzie rozliczany niezależnie od tego, kim jest.

W czwartek po godzinie 19.30 doszło w Gdyni do brutalnego ataku na operatora Telewizji Polskiej. Syn zatrzymanego przez CBA biznesmena Ryszarda K. podszedł do ekipy, a następnie – jak wynika z relacji reporterki – zaczął popychać operatora; kilkukrotnie uderzył go też w twarz. Na miejsce przyjechała policja oraz karetka.



– Tego rodzaju zdarzenie można oceniać tylko jednoznacznie, to bandytyzm i agresja. Operator był w pracy i wykonywał swoje obowiązki, gdy został napadnięty. Jak widać, przestępcy są niestety wśród tych, którzy uważani są za wielkich biznesmenów – mówi portalowi tvp.info Marek Suski.



Poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu parafrazuje, że to smutne, bo „takie będą Rzeczypospolite, jak ich warstwy posiadające”. – Niestety właśnie taką mieliśmy RP, gdzie przestępstwa, przemoc i korupcja dominowały nad uczciwością, prawością i rzetelną pracowitością. Na szczęście teraz to się zmienia. Rząd PiS rozlicza różnych ludzi, którzy są nieuczciwi, a sądy przy niezbitych dowodach pociągają ich do odpowiedzialności. Rozliczani będą nawet znani i bogaci – mówi.

Do pobicia operatora TVP odniosła się już m.in. dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. – Fizyczne ataki na dziennikarzy, operatorów, czy fotoreporterów są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa – zaznaczyła.

Dodała, że bezpieczeństwo pracy osób relacjonujących wszelkie wydarzenia, w tym te wywołujące silne społeczne emocje, powinno być zawsze „przedmiotem troski wszystkich stron zaangażowanych w sytuację konfliktową”.



– W tej sprawie stanowczo powinna zareagować przede wszystkim prokuratura – podkreśla w rozmowie z nami Marek Suski. Zaznacza, że od tego jest wymiar sprawiedliwości, by po takim zdarzeniu wyciągnąć surowe konsekwencje.



– Druga sprawa to fakt, że w obronie dziennikarza powinni stanąć inni dziennikarze, stowarzyszenia i media w Polsce. Zarówno te publiczne, jak i prywatne powinny stanowczo to potępić – wskazuje. Suski dodaje, że nie słyszał niestety o wypowiedziach polityków opozycji, którzy wzięliby w obronę zaatakowanego i pobitego operatora. – Słyszę z kolei, że w obronę są brani ci, którzy zostali aresztowani – wskazuje.



O pobicie z czwartkowego wieczora zapytaliśmy również Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. Czy podobnie jak w przypadku Romana Giertycha zabierze on głos? – Jeśli mógłby napisać skargę, to się nad nią pochylę – powiedział nam o pobitym dziennikarzu TVP.