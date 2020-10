Obrońca Giertycha: Podczas przeszukania agenci CBA zabezpieczyli pewne przedmioty

Podczas przeszukania domu mecenasa Romana Giertycha agenci CBA zabezpieczyli pewne przedmioty – przekazał w piątek obrońca Romana Giertycha mec. Jakub Wende. Dodał, że przedmioty te zostały zapieczętowane i zostaną przekazane do sądu.

Roman Giertych trafił w czwartek po południu do szpitala. Adwokat stracił przytomność podczas przeszukania jego willi w podwarszawskim Józefowie przez agentów CBA. Giertych został zatrzymany na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Prokuratura ma 48 godzin na przedstawienie mu zarzutów.



Obrońca Romana Giertycha mec. Jakub Wende poinformował, że agenci CBA podczas przeszukania domu „zabezpieczyli pewne rzeczy, ale w rygorze tajemnicy obrończej”.



– Te rzeczy zostały zapieczętowane i zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje, czy prokuratura może z nich korzystać i używać ich jako dowodów w postępowaniu – powiedział Wende.



Pytany o stan zdrowia Romana Giertycha zaznaczył, że informacje, które w tej sprawie posiada, są szczątkowe, a tych, które posiada, nie może przekazywać.



Odnosząc się do możliwych dalszych czynności w sprawie podkreślił, że „najpierw musi się wyjaśnić kwestia stanu zdrowia pana mec. Giertycha”.

– Dopiero potem będą kolejne informacje i decyzje w zakresie ewentualnych dalszych czynności – powiedział.



Roman Giertych znalazł się w grupie osób zatrzymanych w czwartek przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Został ujęty przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie przez nieumundurowanych funkcjonariuszy.



Po zatrzymaniu adwokat został przewieziony do domu w Józefowie, gdzie odbyło się przeszukanie. Przeszukiwana była też kancelaria adwokacka na Nowym Świecie w Warszawie.



Podczas przeszukania w willi adwokat zasłabł. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Giertych został przewieziony najpierw do szpitala w Otwocku, a potem w Warszawie.



Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podał w czwartek, że zatrzymanych zostało w sumie 12 osób. Poinformował, że materiał dowodowy zgromadzony przez CBA wskazuje na udział zatrzymanych w procederze wyprowadzania środków ze spółki giełdowej, przywłaszczania tych środków, a także prania pieniędzy. Chodzi o 92 mln zł.



Zdaniem Giertycha celem jego zatrzymania jest – jak napisał na Twitterze – „przykrycie katastrofy epidemicznej rządu PiS”. Żaryn zaznaczył, że sprawa jest prowadzona od kilkunastu miesięcy, a „materiał dowodowy w tej sprawie jest mocny”.