Lichocka o Romanie Giertychu: Jest mocno umocowany w środowisku PO

Widać, iż Roman Giertych jest mocno umocowany w środowisku PO; i PO będzie robić z tego sprawę polityczną, zamiast uczciwie powiedzieć, że jest to sprawa zwykła, kryminalna – oceniła w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia posłanka PiS Joanna Lichocka.

Pytana o to, czemu politycy Platformy Obywatelskiej (PO) i część mediów „stanęły bardzo mocno” za zatrzymanym przez prokuraturę Romanem Giertychem, posłanka PiS Joanna Lichocka powiedziała: „to jest adwokat rodzinny Donalda Tuska; zaprzyjaźniony z ważnymi politykami PO”.



– Bronią go jak pani poseł Beaty Sawickiej, jak wcześniej posła (Sławomira – red.) Nowaka – dodała.



Lichocka oceniła, że posłowie PO postępują „jak zawsze”. – Będą bronić swoich bez względu na to, jak poważne, kryminalne zarzuty ciążą na tym swoim – wyjaśniła.



– Co ciekawe, pan Ryszard Krauze – zatrzymany biznesmen (...) – już nie podlega takiej obronie. W tej samej sprawie został zatrzymany – podkreśliła posłanka PiS.



– Tak, że widać, iż Roman Giertych jest mocno umocowany w środowisku PO. I PO będzie robić z tego sprawę polityczną, zamiast uczciwie powiedzieć, że jest to sprawa zwykła, kryminalna – oceniła.

– Ja też cieszę się, że Roman Giertych dobrze się czuje, jak informują lekarze. Jego stan zdrowia jest dobry – tak, że mam nadzieję, iż będzie mógł usłyszeć dzisiaj zarzuty – powiedziała Lichocka.



Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 15 października Romana Giertycha przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie. Zatrzymano też m.in. biznesmena Ryszarda Krauze. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że obu zatrzymano w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.



Żaryn powiedział, że materiał zgromadzony przez CBA w śledztwie wskazuje, że zatrzymani w czwartek mężczyźni brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy.



– Po trwających czynnościach zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie powinni usłyszeć zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy – wyjaśnił.