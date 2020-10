Nowe informacje o stanie zdrowia Romana Giertycha [WIDEO]

Czekamy na kolejne wyniki badań Romana G. Obecnie jest pod opieką lekarzy w szpitalu. Dalsze decyzje CBA i prokuratury będą zależały od opinii lekarskich – powiedział w TVP Info Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Z informacji portalu tvp.info wynika, że mecenas czuje się dobrze, jest przytomny i jest z nim kontakt. W piątek po południu ma pojawić się opinia biegłych w tej sprawie.

Roman Giertych trafił w czwartek po południu do szpitala. Adwokat stracił przytomność podczas przeszukania jego willi w podwarszawskim Józefowie przez agentów CBA.



Giertych został zatrzymany na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Prokuratura ma 48 godzin na przedstawienie mu zarzutów.



Nowe informacje o stanie Giertycha przekazał Stanisław Żaryn. – Roman G. jest pod opieką lekarzy, to od opinii lekarzy i wyniku badań będzie zależało, co dalej z nim się stanie Prokuratura i CBA będą podejmowały decyzje w zależności od opinii lekarskich – poinformował.



– To wydarzenie z wczorajszego wieczora nie przeszkodziło w wykonaniu wszystkich zaplanowanych czynności, przeszukanie w mieszkaniu zostało ukończone, czynności trwają. Wszyscy podejrzani muszą stanąć przed prokuratorem, by usłyszeć zarzuty – dodał Żaryn.



Odnosząc się do śledztwa powiedział, że chodzi o „skomplikowany proceder o charakterze gospodarczym”. – Szereg transakcji, które miały na celu wyprowadzanie pieniędzy ze spółki i pranie tych pieniędzy i przekierowywanie tych środków na podmioty kontrolowane przez organizatora tego procederu – stwierdził.



– To skomplikowany, wielopoziomowy mechanizm, który rozpracowali funkcjonariusze CBA – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Jak tłumaczyła rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek, po doprowadzeniu do siedziby prokuratury „podejrzani usłyszą zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Zarzucanych czynów mieli dopuścić się w latach 2010-2014".Dodała, że po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów podejrzanym zostaną też podjęte decyzje ws. ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. W piątek rano prok. Marszałek powiedziała, że w siedzibie poznańskiej prokuratury regionalnej wciąż prowadzone są czynności z udziałem zatrzymanych.– Jesteśmy w trakcie czynności z osobami zatrzymanymi. Na tę chwilę nie mogę udzielić żadnych szczegółowych informacji – wskazała. Poinformowała jednocześnie, że szerszych informacji o sprawie prokuratura udzieli dopiero po przesłuchaniu zatrzymanych osób.Prok. Marszałek pytana, na ile realne jest, by w siedzibie poznańskiej prokuratury odbyło się przesłuchanie Giertycha powiedziała, że „zatrzymany nadal przebywa w szpitalu; obecnie cały czas trwają ustalenia odnośnie tego, czy będzie on zdolny do czynności z udziałem prokuratora”.