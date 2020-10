GIS przypomina o infolinii w sprawie kwarantanny COVID-19

W sprawie kwarantanny COVID-19 dostępna jest całodobowa infolinia +48 22 25 00 115 – przypomina na swojej stronie internetowej Główny Inspektor Sanitarny.

Mamy 465 punktów pobrań wymazów na obecność SARS-CoV-2 W kraju działa 465 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W ostatnich pięciu dniach liczba ta zwiększyła się o ponad 20 –... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Dla wszystkich dzwoniących w sprawie kwarantanny COVID–19 dostępna jest infolinia +48 22 25 00 115" – napisano. Zaznaczono też, że jest ona czynna całą dobę.



Jak podał resort zdrowia, w czwartek na kwarantannie przebywało ponad 296 tys. osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na COVID-19. Statystyka ta jest codziennie aktualizowana.



Kwarantannę nakłada się na zdrowe osoby, które miały styczność z osobą zakażoną lub mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. Chodzi o odseparowanie osób, które miały kontakt z patogenem i mogą w ciągu kilku dni być nosicielami wirusa i zakażać innych. Kierowani są też na nią cudzoziemcy spoza UE.



Obecnie kwarantanna u osób, u których nie występują objawy kliniczne COVID–19, trwa 10 dni i kończy się automatycznie. Kwarantannę nakłada inspektor sanitarny i informuje o niej telefonicznie lub ustnie, potem przesyła dokument. Może on też zdecydować o jej skróceniu lub o zwolnieniu z niej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W czasie kwarantanny osoba, która została na nią skierowana, nie może wychodzić z domu, na spacery z psem, do sklepu i lekarza. Policjanci odwiedzają osoby objęte kwarantanną, by sprawdzić, czy nie opuszczają one miejsca zamieszkania. Jeśli osoba złamie kwarantannę, funkcjonariusze mogą nałożyć na nią karę finansową do 30 tys. zł. Jest to decyzja indywidualna.