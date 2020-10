Pożar aut w garażu podziemnym. Ewakuowano mieszkańców

Ponad 20 samochodów spłonęło w piątek w garażu podziemnym w budynku przy ul. Górczewskiej. Pożar został ugaszony, jednak strażacy nadal prowadzą działania. Nikt nie ucierpiał. Ewakuowano ponad 150 osób.

– Ponad 20 aut spłonęło, wiele innych zostało uszkodzonych, odymionych. Z sufitów poodpadał tynk. W garażu podczas pożaru panowała bardzo wysoka temperatura – poinformował st. kpt. Michał Konopka z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.



Choć pożar został już ugaszony, to jednak strażacy nadal prowadzą działania. Konopka wyjaśnił, że trzeba oddymić i zabezpieczyć garaż. Następnie stan techniczny budynku oceni inspekcja budowalna.



Pożar wybuchł w garażu podziemnym w kompleksie budynków mieszkalnych przy ul. Górczewskiej 181. Z jednego z budynków ewakuowano ok. 150 osób. Będą mogły one wrócić do swych mieszkań dopiero wówczas, kiedy pozwoli na to inspekcja budowlana i zostanie oddymiona klatka schodowa. W ocenie st. kpt. Konopki może to potrwać kilka godzin.



– Miasto podstawiło autobusy dla ewakuowanych mieszkańców – powiedział Konopka.

