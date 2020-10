RPO zareaguje w sprawie pobitego operatora TVP? Bodnar: Jeśli mógłby napisać skargę

Operator TVP podczas realizowania materiału dziennikarskiego został brutalnie pobity przez syna zatrzymanego miliardera Ryszarda K. Ma rozbitą głowę, na nagraniu i zdjęciach widać, jak jest cały we krwi. Portal tvp.info zwrócił się w tej sprawie do RPO Adama Bodnara. Czy podobnie jak w przypadku Romana Giertycha Rzecznik zabierze głos? – Jeśli mógłby napisać skargę, to się nad nią pochylę – powiedział nam Bodnar.

Syn Ryszarda K. pobił operatora TVP W czwartek po godzinie 19.30 doszło w Gdyni do brutalnego ataku na operatora Telewizji Polskiej. Syn zatrzymanego przez CBA biznesmena Ryszarda K.... zobacz więcej

Do pobicia operatora TVP3 Gdańsk doszło w Gdyni przed domem Ryszarda K. 35-letniego operatora zaatakował syn K. Po uderzeniu dziennikarz upadł i został kopnięty, ma rozbitą głowę, z której obficie krwawił – relacjonowała dziennikarka TVP Małgorzata Rakowiec. Na miejscu interweniowała policja. Karetka zabrała operatora do szpitala.



O komentarz do tego ataku portal tvp.info zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Przypomnijmy, Rzecznik po zatrzymaniu mecenasa Romana Giertycha napisał w oświadczeniu, że „okoliczności i styl zatrzymania mec. Romana Giertycha przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego muszą budzić najwyższy niepokój i wymagają wyjaśnień”.



„Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, działający w ramach swoich uprawnień ustawowych, nie odnoszę się do powodów merytorycznych dotyczących zatrzymania, starając się nie wkraczać w kompetencje innych uprawnionych instytucji państwa. Jednak mam obowiązek przypomnieć, że w świetle polskiego i europejskiego prawa, od momentu zatrzymania to państwo przejmuje pełną odpowiedzialność za zdrowie i stan zatrzymanego” – napisał Bodnar.



W rozmowie z nami Bodnar zapewnił, że chętnie przyjrzy się tej sprawie. – Oczekuję na skargę, jeżeli mógłby (operator – przyp. red.) napisać, to na pewno się nad nią pochylę – oświadczył. Dalej dodał, że potępia „wszelką przemoc” w życiu publicznym.



Na koniec zwrócił się do nas z pytaniem, czy zainteresujemy się sprawą zdrowia Romana Giertycha. – Może warto się zainteresować? – zapytał. Krótko po tym, jak mecenas Giertych stracił przytomność i trafił do szpitala, informowaliśmy o tym na portalu tvp.info.



Biznesmen Ryszard K. i adwokat Roman Giertych zostali zatrzymani w czwartek przez CBA w związku ze sprawą wyprowadzenia ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej – podała w czwartek prokuratura. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na polecenie prokuratury grupę osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia pieniędzy ze spółki. Wśród nich są byli członkowie zarządu firmy.

#wieszwiecej Polub nas