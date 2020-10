Tarczyński o aferze Giertycha: „Chcą zmiękczyć przekaz obrazkami płaczących dzieci”

Przy zatrzymaniu każdego z polityków Platformy słyszymy taką samą śpiewkę – powiedział w programie „#Jedziemy” europoseł PiS Dominik Tarczyński. – Proszę nie dać się nabrać na obrazki płaczących dzieci, które mają zmiękczyć obraz – dodał polityk, mówiąc o zatrzymaniu przez CBA Romana Giertycha.

W czwartek agenci CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymali 12 osób, w tym mecenasa Romana Giertycha i miliardera Romana K. Giertych został zatrzymany przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie przez nieumundurowanych funkcjonariuszy. Zatrzymanie adwokata przebiegło bardzo szybko. Agenci założyli Giertychowi kajdanki dopiero w samochodzie.



Po zatrzymaniu adwokat został przewieziony do domu w Józefowie, gdzie rozpoczęło się przeszukanie. Przeszukiwana była też kancelaria adwokacka na Nowym Świecie w Warszawie. Podczas przeszukania w willi adwokat zasłabł. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Giertych został przewieziony najpierw do szpitala w Otwocku, a potem w Warszawie.



Po zatrzymaniu Giertycha szybko pojawiły się głosy, że sprawa „ma wymiar polityczny”. O tę „narrację” pytany był w TVP Info europoseł Dominik Tarczyński. Jak stwierdził, „ta narracja bardzo szybko pojawiła się, by zwolennicy PO i Giertycha wiedzieli, co mówić”. – Przez konto córki Giertycha bardzo szybko mecenas narzucił narrację, by nie było rozjazdu w tym, co mówią poszczególni zwolennicy – ocenił.

Przypomniał, że mecenas Jacek Dubois powiedział, że w zatrzymaniu „chodzi o sprawę Leszka Cz.”, którego posiedzenie aresztowe ma się odbyć w piątek przed sądem, a którego reprezentuje Giertych.



– Z jednej strony słyszymy, że to zatrzymanie ze względu na pandemię z drugiej, że chodzi o pana Cz. Jest rozdźwięk, nie ustalili panowie, jaki miał być przekaz, widocznie dlatego że nie spodziewali się zatrzymania i czuli się bezkarni – ocenił Tarczyński.



Jak przyznał, ma nadzieję, że wśród 12 zatrzymanych przez CBA znajdą się tacy „bardziej otwarci na dyskusję z prokuratorem i sądem”. – Nie jestem zaskoczonym, jestem pewien, że w przyszłości kolejne zatrzymania będą tłumaczone w ten sam sposób – dodał przy tym.

– „Wyborcza” i TVN będą miały piękne obrazki płaczących dzieci i będą próbowały zmiękczać odbiór społeczny. Proszę nie dać się nabrać na te obrazki, które mają zmiękczyć obraz, wydawało się, że Giertych to chłop o końskim zdrowiu, ale jak przyszło CBA, to się okazało co innego – mówił polityk.



Na koniec stwierdził, że „Giertych jest reprezentantem elit III RP” i przypomniał o ustaleniach portalu tvp.info, że „cała afera wynikła z tego, że na miasteczku Wilanów doszło do pewnych nieporozumień między tymi panami” – Giertychem i K. – Pokłócili się między sobą – dodał.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że Roman Giertych przebywał ostatnio we Włoszech, w okolicach Rzymu, dokąd rzekomo planował się wkrótce wyprowadzić. Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do śledztwa, adwokat miał pomóc w wyprowadzeniu pieniędzy z jednej spółki Ryszarda K. do drugiej, a w rezultacie w ukryciu ich w spółkach zarejestrowanych na Cyprze. Miał zarobić na tym „ogromną kwotę pieniędzy”.

