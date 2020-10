Pochmurny początek weekendu, ale z większymi przejaśnieniami

W większości kraju zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami. Deszcz będzie stopniowo zanikać. Pogodnie w centrum kraju i na Podlasiu. Najcieplej na północy kraju, gdzie termometry pokażą nawet 12 stopni na Pomorzu Zachodnim.

Zachmurzenie nad południowymi i południowo-wschodnimi regionami kraju. Deszcz na Podkarpaciu; prognozowana suma opadów około 15 mm.



Słaby deszcz na zachodzie i w centrum kraju. Jaśniejsze niebo na Podlasiu, północnym Mazowszu, w Wielkopolsce i na Kujawach.



Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.



Rano miejscami mgły, które będę ograniczały widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie i południu, do 12 stopni na Pomorzu Zachodnim i wybrzeżu. Na Podhalu 5 stopni, w dolinach górskich od 3 do 6 stopni, na Podkarpaciu 7.



Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W górach porywy do 60 km/h.



W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie i południu, opady deszczu. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdzieniegdzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.



0 stopni C na Podhalu i 1 stopień na wschodzie Pomorza i Mazurach, do 7 stopni na Podkarpaciu.