Kontrowersyjne interesy syna Bidena. Próbował zarobić miliony w chińskiej firmie

Syn kandydata Demokratów na prezydenta USA Joe Bidena prowadził lukratywne transakcje z największą prywatną chińską firmą energetyczną – podaje „New York Post”, powołując się na uzyskane w sprawie e-maile. Hunter Biden miał przyznać, że jeden z kontraktów byłby interesujący też dla jego rodziny.

Według nowojorskiego dziennika w temacie e-maila wysłanego do Bidena 13 maja 2017 roku było napisane „Oczekiwania”. Znalazły się tam szczegółowe informacje na temat „pakietów wynagrodzeń” dla sześciu osób, zaangażowanych w niesprecyzowane przedsięwzięcie biznesowe.



Biden został zidentyfikowany jako „Przewodniczący/Wiceprzewodniczący w zależności od umowy z CEFC”. W opinii gazety odnosi się to wyraźnie do byłego konglomeratu CEFC China Energy Co. z Szanghaju. Jak dodaje „NYP” pensja Bidena miała wynosić „850”. E-mail wskazywał też na to, że „Hunter ma pewne oczekiwania związane z biurem, które (dodatkowo) omówi”.



Korespondencja elektroniczna traktuje o „tymczasowej umowie”, z której wynikało, że 80 procent „kapitału” lub udziałów w nowej firmie zostanie podzielone równo między cztery osoby, których inicjały odpowiadają nadawcy i trzem odbiorcom, przy czym „H”, podkreśla dziennik, nawiązuje do Bidena.



W umowie widnieje też „10 Jim” i „10 trzymane przez H dla wielkiego faceta?” Ani Jim, ani „wielki facet” nie zostali zidentyfikowani.



Autor e-maila, James Gilliar z międzynarodowej firmy konsultingowej J2cR napisał też: „Z przyjemnością omówię z Zangiem wszelkie szczegóły, gdyby czegoś [...] brakowało?”



Zdaniem dziennika „Zang” wyraźnie odnosi się do Zang Jian Juna, byłego dyrektora wykonawczego CEFC China.

źródło: pap

„NYP” powołując się na właściciela warsztatu komputerowego w stanie Delaware stwierdza, że e-mail pochodzi z zostawionego tam w kwietniu 2019 roku laptopa MacBook Pro., który nigdy nie był odebrany. Komputer przejęła FBI, a kopię zwartych tam danych sporządził właściciel zakładu. Udostępnił je gazecie w tym tygodniu były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani.Z kolei e-mail wysłany przez Bidena w ramach łańcucha transakcji z 2 sierpnia 2017 roku, pisze „NYP", dotyczył umowy, którą zawarł on z nieżyjącym już prezesem CEFC, Ye Jianmingiem w sprawie częściowej własności holdingu. Miało to przynieść Amerykaninowi ponad 10 milionów dolarów rocznie.