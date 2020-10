Sikorski wykorzystuje zatrzymanie Giertycha i atakuje rząd

Roman Giertych został zatrzymany dzień przed zaprezentowaniem w sądzie dowodów, które miały pokazywać uwikłanie rządu PiS w wielki skandal finansowy - napisał na Twitterze europoseł PO Radosław Sikorski. Rzecznik koordynatora służb specjalnych zarzucił mu próbę upolityczniania sprawy.

Znany adwokat, kiedyś wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a obecnie krytyk działań Prawa i Sprawiedliwości został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze sprawą z lat 2010-2014. Śledczy podejrzewają, że działał w grupie, która doprowadziła do wyprowadzenia ponad 90 mln zł ze spółki developerskiej.



Sikorski napisał na Twitterze, że Giertych głośny „krytyk rządu Kaczyńskiego”, osobisty adwokat byłego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i innych prominentnych opozycjonistów został aresztowany w związku z transakcją biznesową jego klienta sprzed wielu lat.



„Aresztowano go dzień przed przedstawieniem w sądzie dowodów, które miały świadczyć o współudziale rządu PiS w wielkim skandalu finansowym” - zaznaczył były szef MSZ.



Giertych informował, że zatrzymano go w przeddzień posiedzenia aresztowego właściciela Idea Banku Leszka Czarneckiego. To właśnie ten biznesmen nagrał ówczesnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, który miał mu proponować łapówkę za życzliwość KNF w planach restrukturyzacji banków.

źródło: pap

Sikorski napisał, że służby, które zatrzymały Giertycha, zostały zdemaskowane jako działające polityczne. Wskazał w tym kontekście na skazanie byłego szefa CBA Mariusza Kańskiego, „podrzucanie dowodów”, „fabrykowanie przestępstw i nadużywanie władzy”. Zarzucił CBA, że przeszukując dom Giertycha przejmuje akta jego klientów z opozycji.