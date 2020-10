Większość Francuzów popiera decyzje o wprowadzeniu godziny policyjnej

62 proc. Francuzów z regionu stołecznego Ile-de-France i ośmiu innych metropolii popiera wprowadzenie godziny policyjnej od godz. 21 do godz. 6 z powodu pandemii Covid-19 - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu ośrodka Elabe dla stacji BFMTV.

90 proc. ankietowanych zapewniło, że będzie jej przestrzegać. Według szacunków władz godzina policyjna dotyczy około 20 mln Francuzów.



59 proc. uczestników sondażu pozytywnie zareagowało na zachętę do ograniczenia z powodu pandemii liczby uczestników spotkań domowych do sześciu osób. Dwie na trzy osoby deklarują również, że w nadchodzących tygodniach są gotowe rzadziej widywać swoich bliskich.



73 proc. badanych stwierdziło, że obawia się rozprzestrzeniania koronawirusa, a 6 na 10 ankietowanych boi się, że środki, które proponuje rząd w walce z pandemią są „nieskuteczne”.



Z kolei 56 proc. ankietowanych uznało prezydenta Emmanuela Macrona za „nieprzekonującego” podczas środowego wystąpienia, kiedy ogłaszał wprowadzenie godziny policyjnej.



Dwie trzecie badanych stwierdziło również, że nie zamierza pobierać nowej aplikacji na telefon do śledzenia zakażonych - Tous anti Covid, która ma zastąpić obecnie funkcjonujące narzędzie, uznane przez samego prezydenta za nieskuteczne.

61 proc. badanych stwierdziło, że nie ufa rządowi w kwestii zarządzania kryzysem pandemii SARS-CoV-2.Badanie przeprowadzono w czwartek na reprezentatywnej grupie 1000 osób. Reprezentatywność próby zapewniono stosując metodę kwotową wobec następujących zmiennych: płeć, wiek i zawód ankietowanego oraz podział regionów i kategorii aglomeracji.