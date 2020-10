Żaryn: Stan zdrowia Giertycha jest dobry

Mój mąż czuje się źle, jest w sytuacji zagrażającej życiu – powiedziała na antenie TVN24 Barbara Giertych, żona zatrzymanego mecenasa Romana Giertycha. Rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn przekazał później, że mecenas jest w dobrym stanie.

Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne adwokat Roman Giertych zasłabł podczas przeszukiwania jego willi w Józefowie. Został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Zabrano go do szpitala.



Jak twierdzi jego żona, mecenas czuje się źle i jest „w sytuacji zagrażającej życiu”. – Stracił przytomność i przez dłuższą chwilę tej przytomności nie odzyskał – powiedziała na antenie TVN24.



Stanisław Żaryn napisał z kolei na Twitterze: „W związku z doniesieniami medialnymi informuję, że stan zdrowia zatrzymanego przez CBA Romana G. jest dobry”.

W związku z doniesieniami medialnymi informuję, że stan zdrowia zatrzymanego przez @CBAgovPL Romana G. jest dobry.



W tej chwili wykonywane są rutynowe badania lekarskie. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 15, 2020

Roman Giertych znalazł się w grupie zatrzymanych przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zatrzymanie ma związek ze sprawą wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. Zdaniem Giertycha, celem jego zatrzymania jest, jak napisał na Twitterze, „przykrycie katastrofy epidemicznej rządu PiS”.