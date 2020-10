W sprawie Giertycha zatrzymany jego „goryl” oraz b. prezes Młodzieży Wszechpolskiej

Sebastian J., ochroniarz Romana Giertycha oraz Piotr Ś. zostali zatrzymani w tej samej sprawie, w której CBA zatrzymało także samego Giertycha. Ś. to jeden z kolejnych prezesów Młodzieży Wszechpolskiej. Pierwszym szefem MW po jej reaktywacji w 1989 r. był właśnie Roman Giertych.

O zatrzymaniu Ś. poinformował na Twitterze dziennikarz TVP Cezary Gmyz, przypominając o geście, który narodowcy określali jako „zamawianie pięciu piw”.

Do sprawy @GiertychRoman został też zatrzymany Piotr Ś. były prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Znany miłośnik zamawiania pięciu piw w sposób pokazany na zdjęciu pic.twitter.com/U3FPl82T24 — Cezary „Trotyl” Gmyz #AnnoDomini2020 (@cezarygmyz) October 15, 2020

Chodzi o tzw. „salut rzymski”, który do lat trzydziestych nie niósł za sobą negatywnych skojarzeń, jednak po drugiej wojnie światowej był znany przede wszystkim jako pozdrowienie ugrupowań faszystowskich, głównie odpowiedzialnych za zbrodnie Niemców.

Dlatego gdy media ujawniły, że gestem tym posługują się niektórzy członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, próbowali oni tłumaczyć, że zamawiali w ten sposób piwo.



Zdjęcie przedstawiające „rzymski salut” w wykonaniu drugiego ze wspomnianych zatrzymanych, ochroniarza Giertycha, Sebastiana J. ujawnialiśmy wcześniej na portalu tvp.info. Szef naszego portalu, Samuel Pereira, prosił wówczas o odniesienie się do tego zdjęcia zarówno Romana Giertycha, jak i samego zainteresowanego J. Ten pierwszy zignorował prośbę, drugi zaś odpisał: „Okoliczności nie pamiętam, ale po ułożeniu palców widzę, że parę niedociągnięć jest – jak jesteś znajomym to się ujawnij, a jak nie to wal się na ryj”.



Właśnie wtedy informowaliśmy czytelników, że J. występuje jako prezes kilku spółek związanych z Romanem Giertychem. Jak wynika z informacji ujawnianych przez dziennikarzy TVP, właśnie spółki zakładane przez J. miały służyć do wyprowadzania pieniędzy z podmiotów stanowiących własność biznesmena Ryszarda K., co stanowi przedmiot postępowania, w ramach którego nastąpiły dzisiejsze zatrzymania.

#wieszwiecej Polub nas