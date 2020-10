Wesela i imprezy komunijne zakazane w czerwonej strefie

Od soboty 17 października, oprócz wprowadzanych ograniczeń w działalności restauracji i sklepów, nieczynne będą baseny i siłownie – wynika z nowych obostrzeń w związku z COVID-19. Od poniedziałku w czerwonej strefie nie będzie można organizować wesel.

Epidemia koronawirusa. Dziś rekordowa liczba nowych zakażeń Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To największa dzienna liczba zakażeń od... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W czwartek premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali o nowych obostrzeniach mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Zmiany dotyczą m.in. działalności gastronomii, sklepów czy transportu publicznego.



Zgodnie z nowymi restrykcjami od soboty 17 października zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać w godz. 6.00-21.00. Po godzinie 21 będą mogły wydawać posiłki tylko na wynos. Tylko co drugi stolik w restauracji czy barze będzie mógł być zajęty.



Zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej obostrzenia dotyczyć będą również przemieszczania się transportem publicznym. Od soboty w obu tych strefach zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

#wieszwiecej Polub nas

Od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie 🔴czerwonej: pic.twitter.com/oDXZtLBm60 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

Od 17 października obowiązują nowy zasady bezpieczeństwa w strefie 🟡żółtej: pic.twitter.com/D2SYDwXbyB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

Od soboty w obu strefach nieczynne będą siłownie, baseny i aquaparki, a wydarzenia kulturalne będą mogły się odbywać przy maksymalnie 25 proc. widowni. Wydarzenia sportowe będą odbywały się bez publiczności.Nowym obostrzeniem, dotyczącym tylko czerwonej strefy, są restrykcje w handlu. W sklepach od soboty będzie mogło przebywać do pięciu osób na jedną kasę. Od czwartku obowiązują już godziny dla seniorów. W godzinach od 10 do 12 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.W strefie czerwonej od poniedziałku 19 października nie będzie można urządzać imprez okolicznościowych - np. wesel, imprez komunijnych czy konsolacji. W przypadku żółtej strefy w weselach będzie mogło brać udział maksymalnie 20 osób, ale bez zabawy tanecznej.

Premier obiecuje pomoc poszkodowanym branżom



Premier zapewnił, że w odniesieniu do branż najbardziej dotkniętych ostatnimi obostrzeniami będą prowadzone działania mające na celu ich wsparcie.



– Wśród tych, które od tego momentu będą w trudniejszym położeniu niż inne, jak np. turystyczna, restauracyjna, gastronomiczna - będziemy z tymi branżami dyskutować, w jaki sposób w najbliższych kilku miesiącach – do czasu lekarstwa czy szczepionki - przetrwać w najlepszym możliwym kształcie dla gospodarki – powiedział Mateusz Morawiecki.







W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 8099 osób - najwięcej od początku pandemii. Zmarło też 91 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim – 1306 i w małopolskim – 1303. Do tej pory najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów zanotowano w środę 14 października. Wtedy resort przekazał raport o kolejnych 6526 zdiagnozowanych chorych na COVID-19 i 116 zmarłych, wśród których u 11 nie stwierdzono innych chorób współistniejących.