Nowe zasady naliczania opłat w stolicy. Radni PiS alarmują o podwyżce [WIDEO]

Rada Warszawy przyjęła w czwartek uchwałę dotyczącą zmian związanych z gospodarowaniem odpadami. Radni zdecydowali m.in., że naliczanie opłat za wywóz śmieci będzie uzależnione od zużycia wody. W ocenie radnych PiS zmiany spowodują obciążenie budżetów warszawiaków.

Przyjęta uchwała dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.



Przyjęto również m.in. uchwałę dotyczącą określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tych deklaracji.



Od marca w Warszawie obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości. Mieszkańców obowiązuje opłata ryczałtowa – 65 zł w zabudowie wielorodzinnej i 94 zł w jednorodzinnej, mieszkaniowej.

PILNE: Radni PO przegłosowali podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgłoszone przez Rafała Trzaskowskiego. Przeciw był nasz klub radnych PIS. — Błażej Poboży (@pobozy) October 15, 2020

– Obecnie proponowane rozwiązanie będzie oznaczało, że każdy z mieszkańców zapłaci za odpady dokładnie tyle, ile zużywa wody – zauważył wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.Radny Warszawy Błażej Poboży poinformował na Twitterze, że przeciwko przyjęciu uchwały był klub radnych PIS.Podczas dyskusji radny Dariusz Figura (PiS) mówił, że zmiany te spowodują obciążenie budżetów warszawiaków. Radny wnioskował zatem o odesłanie projektu uchwały do komisji, ale wniosek ten przepadł w głosowaniu. Z kolei radny Wiktor Klimiuk (PiS) mówił, że Warszawa przez lata zaniedbywała to, żeby koszty odbioru śmieci były mniejsze, dlatego też proponowane stawki są teraz wysokie.

Jarosław Szostakowski (KO) w odpowiedzi na te zarzuty stwierdził, że radni PiS w toku procedowania tej uchwały mogli zgłosić poprawki co do wysokości proponowanych stawek. Cezary Jurkiewicz (PiS) zwrócił natomiast uwagę, że w Warszawie 17 tys. gospodarstw nie ma dostępu do wody, więc nie da się właściwie wyliczyć opłat na takiej podstawie.



Zmiany zakładają, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana według średniego zużycia wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku. Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nieruchomość nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, stawka naliczana jest według określonego wzoru: liczba mieszkańców x 4m3 wody x 12,73 zł.



Proponowana przez miasto stawka 12,73 zł. za m3 zużytej wody to stawka, która uwzględnia dochód rozporządzalny na jedną osobę podany w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z marca tego roku.



Nowe naliczanie opłaty zakłada, że dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają kryterium dochodowe w wysokości 1848 zł netto na osobę, miasto będzie dopłacać 30 zł do każdej osoby powyżej gospodarstwa czteroosobowego. Zmiana taryfy wejdzie w życie 1 grudnia 2020 roku.