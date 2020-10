Premier Kirgistanu przejmuje władzę prezydencką

Premier Kirgistanu Sadyr Dżaparow ogłosił w czwartek, że przejmuje władzę prezydencką po rezygnacji tego samego dnia dotychczasowego szefa państwa Suronbaja Dżinbekowa oraz przewodniczącego parlamentu Kanatbeka Isajewa.

Prezydent Kirgistanu podał się do dymisji Prezydent Kirgistanu Suronbaj Dżinbekow podał się do dymisji. Oświadczył, że chce w ten sposób uspokoić sytuację w kraju i że nie chce trzymać się... zobacz więcej

– Dzisiaj przewodniczący parlamentu Kantak Isajew złożył rezygnację. Wszystkie uprawnienia prezydenckie przeszły całkowicie na mnie – poinformował Dżaparow.



Prezydent Dżinbekow ustępując oświadczył, że nie będzie trzymał się władzy. – Nie chcę przejść do historii Kirgistanu jako prezydent, który przelał krew i strzelał do swoich obywateli. Dlatego zdecydowałem się ustąpić z urzędu – powiedział.



Wcześniej poinformował, że ustąpi dopiero po wyborach parlamentarnych. Jednak, jak pisze agencja Reutera, premier Dżaparow wywierał na niego naciski i Dżinbekow zgodził się na szybsze ustąpienie z urzędu.



Zgodnie z konstytucją Kirgistanu, Dżaparow musi w ciągu trzech miesięcy ogłosić wybory prezydenckie, w których sam, jako pełniący urząd prezydenta, nie może kandydować.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Odejście prezydenta Dżinbekowa to następstwo kryzysu, który wybuchł w Kirgistanie po wyborach parlamentarnych z 4 października.Uczestnicy demonstracji, zarzucający prezydentowi fałszerstwa wyborcze i kupowanie głosów, wtargnęli do pałacu szefa państwa i zmusili go do ucieczki. Centralna Komisja Wyborcza anulowała potem wyniki wyborów parlamentarnych.