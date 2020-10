Pereira: Do zatrzymania miało dojść wcześniej, ale Roman Giertych przebywał we Włoszech

Do zatrzymania miało dojść wcześniej, tyle że Roman Giertych przebywał we Włoszech i dopiero kiedy wrócił do kraju, mógł zostać zatrzymany – mówił Samuel Pereira, szef portalu tvp.info odnosząc się do zatrzymania w czwartek mecenasa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służby badają m.in. źródła majątku polityka.

Wraz z mecenasem zatrzymano też biznesmena Ryszarda K. oraz dziesięć innych osób. Jak poinformowało CBA, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki giełdowej.



Jak zauważył Samuel Pereira, „kwota jest ogromna – ponad 90 mln zł, a to dlatego, że same roszczenia wynosiły ok. 70 mln zł”. – Sprawa jest o tyle poważna, że dotyczy i dużej kwoty, i bardzo skomplikowanego systemu wyprowadzania pieniędzy do spółki Prokom Ryszarda K. Sprawa zaczęła się na początku 2017 roku, kiedy prezesi Polnordu zobaczyli, że coś jest nie w porządku w papierach – mówił szef portalu. Polnord to spółka, która należy do tej samej grupy kapitałowej co Prokom.



Jak zaznaczył Pereira, sprawa „dotyczy znanego w Warszawie sporu między Prokomem, a miastem stołecznym Warszawa”. – Ryszard K. twierdził, że miasto powinno zapłacić za wartość kanalizacji (…). Z kolei miasto twierdziło, że nie ma podstaw, żeby te pieniądze przekazać – przypomniał. Pereira zauważył, że stanowisko ratusza wiązało się z „umową między miastem a Prokomem o przekazaniu za darmo tych nieruchomości”.



Zwrócił też uwagę, że podczas dochodzenia śledczy wpadli „na trop bardzo skomplikowanego łańcuszka spółek”, przy pomocy którego Roman Giertych miał zagwarantować skuteczne wyprowadzenie pieniędzy na rzecz Prokomu.

Zaznaczył, że „ta sytuacja zatrzymania nie jest nowa, bo dotyczy sprawy, która już trwa czwarty rok”. – Dotyczy dużej sumy pieniędzy. Mówi się, że do zatrzymania miało dojść wcześniej, tyle, że Roman Giertych przebywał we Włoszech i po prostu sam przedłużył czas swojego urlopu i dopiero kiedy wrócił do kraju, mógł zostać zatrzymany – podkreślił szef portalu. Mecenas od sierpnia przebywał na terenie posiadłości położonej ok. 70 km. od Rzymu. Pereira dodał też, że „gdyby służby miałyby się kierować grafikiem kancelarii prawnej Romana Giertycha, to być może nigdy nie mógłby zostać zatrzymany”.



Odnosząc się do faktu, że o sprawie zw. z zatrzymaniem Romana Giertycha zaczęła informować jego córka, Samuel Pereira stwierdził, że ma to „prawdopodobnie przynieść taki efekt współczucia, że »zatrzymali mojego tatę«”. – Ta sprawa jest na tyle poważna i dowody były zbierane przez kilka lat, że chyba ta narracja nie przetrwa – ocenił.

