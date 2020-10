„Upadek reżimu”. Giertych ujawnia, co powiedział adwokat Tuska podczas przeszukania

Roman Giertych twierdzi, że jego zatrzymanie przez CBA ma charakter polityczny – w jego ocenie chodzi o „przykrycie katastrofy epidemicznej rządu PiS”. Jego córka Maria powiedziała z kolei w rozmowie z wp.pl, że „sprawa ma charakter zemsty”. We wpisie na Twitterze zdradziła, co jej ojciec powiedział podczas przeszukania.

Jak wynika z wpisu Marii Giertych, w trakcie przeszukania mecenas miał wypowiedzieć się w niewybrednych słowach o rządzie PiS. „Tata powiedział, że ma nadzieję, iż to bezprawie, które się dzieje z krzywdą dla niego i jego rodziny, przyczyni się do upadku reżimu Jarosława Kaczyńskiego” – napisała córka Giertycha.



Roman Giertych został zatrzymany przez CBA. Wraz z mecenasem zatrzymano też biznesmena Ryszarda Krauzego oraz dziesięć innych osób.



Jak informuje CBA, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW.

Podczas przeszukania (które nadal trwa) tata powiedział, że ma nadzieje iż to bezprawie, które się dzieje z krzywdą dla niego i jego rodziny przyczyni się do upadku reżimu Jarosława Kaczyńskiego. — Maria Giertych (@GiertychMaria) October 15, 2020

Zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.