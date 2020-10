Premier dziękuje medykom. Rząd szykuje dla nich zmiany w prawie

– Jestem wdzięczny wszystkim medykom za to, że służą dzisiaj społeczeństwu przy walce z epidemią – powiedział w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że trwają prace nad stworzeniem tzw. klauzuli dobrego Samarytanina, zakładającej, że – w ramach walki z COVID-19 – błędy popełniane nieumyślnie nie będą karane.

Premier został na czwartkowej konferencji prasowej zapytany o wtorkową wypowiedź wicepremiera Jacka Sasina na temat postawy części środowiska medycznego. – Niestety występuje taki problem, jak brak woli części środowiska lekarskiego – chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce – powiedział Sasin. Jego wypowiedź wywołała oburzenie niektórych lekarzy, polityków opozycji i mediów.



Premier, który ze względu na kwarantannę wziął udział w konferencji zdalnie, podkreślił, iż jest „wdzięczny wszystkim medykom za to, że służą dzisiaj społeczeństwu przy walce z epidemią”. – Wiemy doskonale, że to trudna walka. To walka z niewidocznym wrogiem i wszyscy medycy, którzy są przy łóżkach pacjentów, są z nimi, zasługują na najwyższy szacunek – powiedział szef rządu. – Bardzo dziękuję tym wszystkim osobom – podkreślił.



Poinformował jednocześnie, że minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego zwrócili się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie w najbliższym czasie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Jego celem miałoby być uchwalenie nowych regulacji prawnych, które – jak mówił premier – „będą mogły określić zasady funkcjonowania służby zdrowia w okolicznościach, w jakich się znajdujemy”.

– Te rozwiązania mają służyć z jednej strony środowisku medyków w szerokim rozumieniu tego słowa, nie tylko lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, ratownikom, laborantom, ale także mają służyć całemu społeczeństwu poprzez odpowiednie procedury, które muszą być wykonywane – wyjaśnił Morawiecki.

Minister: Pracujemy nad tzw. klauzulą dobrego Samarytanina



– Będziemy chcieli przedłożyć projekt rozwiązania legislacyjnego, które właśnie ma nie być jedynie wsparciem dobrego słowa dla medyków, ale zaoferować takie rozwiązania, które poprawią ich sytuację i przede wszystkim zdejmą pewne ryzyka związane z walką z COVID – powiedział minister zdrowia.



Adam Niedzielski podkreślił, że zaangażowani w tę walkę będą nie tylko specjaliści chorób zakaźnych, ale lekarze innych specjalności, „być może bardzo odległych od tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia”.



– Dlatego pracujemy nad stworzeniem tzw. klauzuli dobrego Samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpiecznie i w ramach walki z COVID, w ramach właśnie tego okresu pandemii, błędy, które będą popełniane nieumyślnie, nie będą po prostu karane – oświadczył minister zdrowia.



Poinformował również, że planowane jest zwiększenie dodatku, który wynika z pracy przy COVID dla medyków skierowanych do tej pracy. – Tu będziemy chcieli płacić 175 proc. wynagrodzenia – przekazał. – Również wszyscy medycy, którzy z powodu walki z COVID będą narażeni na konieczność odbycia izolacji, kwarantanny, będą mieli refinansowanie wynagrodzenia nie na standardowych zasadach dla zwolnień lekarskich, tylko będą mieli pełną płatność – poinformował Niedzielski.



– Będziemy chcieli ponadto uregulować kilka kompetencji, które dotyczą koordynacji, szczególnie w ratownictwie medycznym, po to, żeby uniknąć sytuacji, w których karetka jeździ między poszczególnymi szpitalami, bo koordynator ratownictwa medycznego będzie miał uprawnienie rozstrzygania sporów w postaci decyzji administracyjnej, co potem pozwala na wyciąganie konsekwencji w przypadku braku rygoru realizacji – powiedział szef MZ.