Zatrzymanie Zbigniewa S. Przywłaszczone pieniądze wydawał na żetony w kasynie [WIDEO]

Śledczy ustalili, że zatrzymany w czwartek Zbigniew S. większość przywłaszczonych pieniędzy darczyńców – na szkodę fundacji przez siebie prowadzonej – miał wydać na żetony w kasynie w Warszawie. Do zatrzymania doszło na wniosek Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

„Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Lublinie Zbigniew S. usłyszał zarzuty działania na szkodę fundacji swojego imienia, przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat od darczyńców, uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także prania pieniędzy” – podała prokuratura w komunikacie.



Według ustaleń śledczych, Zbigniew S. zarządzając swoją fundacją w okresie od 2 października do 27 grudnia 2019 roku, zorganizował co najmniej 23 zbiórki pieniędzy na różne cele charytatywne. Jak ustalono, zatrzymany miał sobie przywłaszczyć 253 tys. zł.



Śledczy ustalili też, że Zbigniew S. „miał przeznaczyć 217 tys. zł z przywłaszczonych pieniędzy na zakup żetonów do gry w jednym z warszawskich kasyn”. W materiałach zgromadzonych podczas śledztwa są nagrania, na których widać, jak bawi się właśnie w jednym z takich lokali – układa żetony do gry na planszy, po czym płaci za nie kartą.



„Pozostałe pieniądze rozdysponował poprzez udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 11 tysięcy złotych oraz zapłatę honorarium adwokackiego i zwrotu kosztów procesowych w prywatnej sprawie w wysokości 25 tysięcy złotych” – wskazano.



Za zarzucane mu czyny grozi do 15 lat więzienia.

