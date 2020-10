MZ w kwietniu zaproponowało prezesowi NRL rozwiązania w walce z COVID-19

24 kwietnia Ministerstwo Zdrowia wystosowało do Andrzeja Matyi, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej list, w którym poproszono o „zaangażowanie samorządu w zachęcanie lekarzy do podejmowania zatrudnienia dodatkowych pracowników medycznych, którzy mogliby być kierowani do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2". W odpowiedzi Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że „wszyscy lekarze na swoich dotychczasowych stanowiskach pracy byli zaangażowani w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2.”

Resort zdrowia zwrócił się też we wspomnianym liście z prośbą o „przekazanie za pośrednictwem Okręgowych Izb wszystkim Członkom samorządu lekarskiego załączonych informacji na temat zasad kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz gwarancji należnych osobom kierowanym”.



W piśmie wyrażono nadzieję na pozytywny odzew lekarzy, którzy mogą uczestniczyć w pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii. Poproszono też samorząd o „podjęcie działań na rzecz pozyskiwania zgłoszeń i przekazywanie ich do właściwych terytorialnie Urzędów Wojewódzkich do 28 kwietnia 2020 r.”.



Odpowiedź lekarzy



Portal tvp.info zwrócił się w tej sprawie z pytaniami do Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapytaliśmy, czy prezes bądź NIL potwierdza tę informację, jak wygląda komunikacja w tej sprawie od kwietnia oraz czy odbyły się jakieś konsultacje, rozmowy i spotkania. Po kilku godzinach otrzymaliśmy odpowiedź.



- Informuję, że przesłaliśmy do Okręgowych Rad Lekarskich przekazane nam dane dot. pozyskiwania zgłoszeń lekarzy do właściwych Wojewodów, w celu wsparcia medycznego walki z COVID-19, o czym poinformowaliśmy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz podsekretarza stanu, Janusza Cieszyńskiego w piśmie z dnia 30 kwietnia 2020 r. - poinformował nas rzecznik prasowy NIL, Rafał Hołubicki.



W przesłanym piśmie zaznaczono, że wszyscy lekarze na swoich dotychczasowych stanowiskach pracy byli zaangażowani w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Chcąc jednak optymalizować Ich wysiłki zwrócono uwagę, że potrzebne są naszym zdaniem nie apele, a przede wszystkim zagwarantowanie:

1) właściwych, zgodnie z wytycznymi konsultantów krajowych oraz GIS warunków pracy, zgodnych z kwalifikacjami oraz wystarczającej ilości środków ochrony osobistej,

2) cotygodniowego dostępu do testów PCR,

3) dodatkowego, odpowiednio wysokiego ubezpieczenia na życie oraz od utraty zarobków wskutek choroby,

4) obligatoryjnego a nie tylko rekomendowanego przez MZ polecenia dla Wojewodów wcześniejszego kontaktu z każdym lekarzem mającym być skierowanym do dodatkowych działań medycznych.

W piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia zwróciliśmy również uwagę na nasz wniosek o włączenie przedstawicieli samorządu lekarskiego do wojewódzkich sztabów kryzysowych, który został niestety odrzucony. Po raz kolejny zaproponowano wznowienie merytorycznego dialogu jako konieczność, zdaniem samorządu lekarskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz właściwego wykorzystania i wsparcia kadr medycznych. W piśmie zwrócono również uwagę na fakt, że samorząd lekarski traktowany jest przez Ministerstwo Zdrowia instrumentalnie i dostrzegany jest jedynie wtedy, kiedy jest potrzebny jako wsparcie dla jego działań. Zaapelowaliśmy o potwierdzenie przyjęcia naszej propozycji i ustalenia agendy najbliższego spotkania, do którego nie doszło.



Ponadto od początku epidemii koronawirusa samorząd lekarski wysyłał wiele pism i apeli, z których część pozostała bez odpowiedzi. Dopiero po powołaniu Pana Adama Niedzielskiego na stanowisko Ministra Zdrowia dialog z samorządem lekarskim został wznowiony.